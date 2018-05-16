Наместник Святогорской лавры: В праздник Крещения Бог изменяет природу человека

19 января Православная Церковь празднует Богоявление, или Крещение Господне. О традициях его празднования на Святых горах в интервью «УНИАН-Религии» рассказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры архиепископ Арсений (Яковенко).

«ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ПОГРУЖЕНИИ КРЕСТА ВЫПУСКАЮТ ГОЛУБЕЙ – СИМВОЛ СВЯТОГО ДУХА»

Владыка Арсений, в праздничных мероприятиях Крещения Господня в Святогорске всегда ощущалась особая торжественность – многотысячный Крестный ход, Великое освящение воды с купаниями в Северском Донце-Иордане и необычно красивый фейерверк на рассвете… В лавру приезжает множество паломников из Украины и России. Столько радости и такого размаха празднования мне не приходилось видеть нигде. Расскажите о традиции этого празднования в Святогорской лавре.

Святые горы с 14 века своей благодатью привлекают множество паломников. К традиции празднования Крещения Господня мы ничего нового от себя не добавили. Так Богоявление традиционно праздновалось на Святой Руси.

После Божественной Литургии мы выходим Крестным ходом на Иордань – так в старину назывались проруби, вырубленные в реках. Совершается Великое освящение воды.

При последнем погружении Креста выпускают голубей – символ Святого Духа, который сошел при крещении на Спасителя.



Традиционно, на рассвете, праздничный салют – так было и в старину.

«ПУШЕЧНЫЕ ЗАЛПЫ ВОЗВЕЩАЛИ ВСЕМУ МИРУ, О ТОМ, ЧТО ОСВЯТИЛОСЬ ВОДНОЕ ЕСТЕСТВО»

В сельской церкви, на моей родине, когда шли на Иордань, и священник погружал в воду Крест, по рассказам моей покойной бабушки, люди стреляли из ружей. Фейерверков и салютов тогда не было.

Из традиций празднования Крещения в Московском Кремле, мы знаем, что во время погружения Креста, давали пушечные залпы, возвещая всему миру, о том, что освятилось водное естество, сообщилась благодать действия Святого Духа по всей Вселенной.

В двунадесятые праздники с давних пор особо красивые церковные богослужения. В то же время, в праздниках всегда принимала участие и светская сторона, формируя светские традиции. Как известно, в старину, в Вербное Воскресение Патриарх шествовал вокруг Московского Кремля на осленке, которого Царь вел под уздцы…

Это традиции, которые Церковь не отвергала, потому что они наполнены добром и радостью. Мы повторяем то, что оставлено нам в наследие богатыми православными традициями, церковным богослужебным уставом.

Сегодня людей привлекает красота лаврского богослужения, красота природы, шествие на Иордан - к реке Северский Донец. Возможность окунуться в проруби для кого-то тоже является привлекательным моментом. Поэтому народ сюда стремится.

Как в стихире поется: "Днесь благодать Святаго Духа нас собра". Люди не спят всю ночь, Господь, за их детскую веру, сообщает им благодать Святого Духа. Они по-детски, душой, чувствуют благодать святого праздника.

"ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ ПО ЧИНУ ТАКОЕ ЖЕ, КАК И В НАВЕЧЕРИЕ"

Есть ли разница между Крещенской водой, освященной вечером 18 января, и Богоявленской водой, освященной 19 января?

Разницы абсолютно никакой нет, ее скорее создала народная молва. В Писании говорится: «…и бысть вечер, и бысть утро, день един (Быт. 1, 1-5)».

Праздничное богослужение начинается со Всенощного бдения накануне праздника – это составляет единое торжество праздничного дня Крещения.

По окончании Божественной литургии начинается Великое освящение воды, которое по чину такое же, как и в Навечерие.

В церковном понимании вода, освященная в Навечерие и в день самого Богоявления по силе благодати, по освящающей силе - равны.

В народной традиции, водой, освященной в Навечерие освящали поля, дворы, окропляли скот.

А уже в сам праздник Крещения водой окропляли жилище и эту воду хранили в течение года. Но это всего лишь народная традиция.

«БОЛЕЗНЕЙ ПОСЛЕ ОКУНАНИЯ НЕ БЫЛО. НО ИСКУШАТЬ БОГА НЕ НУЖНО»

Известны ли Вам чудеса исцеления после окунания в Крещенской купели?

Часто бывает, когда больные люди, с температурой, идут на богослужение, памятуя, что Крещение - великий праздник, и потом, уповая на милость Божию, окунаются в проруби - заболевание проходит.

Случаев болезни после окунания, я точно знаю - ни одного не было.

Но искушать Бога не нужно. Окунаться следует с особой верой, с особым благоговением. И это не означает, что Бог должен быть "золотой рыбкой" и исполнить желание - подать исцеление как только человек захочет. Кто знает, может поболеть человеку полезно.

Поэтому, надеяться на то, что окунувшись, сразу придет исцеление - это тоже нужен подвиг веры и смирения. Господь знает, кому подавать исцеление, а кому полезно поболеть – для пользы души немного наказать тело.

«МОРОЗ БЫВАЕТ ЗА 20 ГРАДУСОВ, А ОНИ КРИЧАТ: «ЕЩЕ БАТЮШКА КРОПИТЕ, ЕЩЕ…»

Многие считают, что в день Крещения, освящение воды – главное церковное событие, забывая, что этот праздник имеет и второе название – Богоявление. Что пожелаете украинцам в этот праздник?

Приходя в храмы и на источники за святой водой, нужно помнить, что в этот день освящается не только вода, но освящается и все человеческое естество. Хотя бы потому, что на 80% мы состоим из воды. Но самое главное не это. Не только водное естество человеческое освящается, но и духовное. Вы посмотрите на людей, которые приходят на праздник Крещения Господнего: мороз бывает за 20 градусов, а они кричат: «Еще батюшка кропите, еще давайте…»

Люди такие радостные, как дети. Когда кропишь, смотришь на их лица, стоят - начальник, пенсионер, дети, студенты… Люди разного возраста, разного социального положения. Но у всех одинаково светятся глаза, у всех улыбка на лице: «Еще бы покропили, еще бы брызнули…»

Летом окропление - это удовольствие, а зимой от окропления физического удовольствия мало. Но есть жажда, желание, стремление… Это говорит о том, что здесь присутствует Бог. Бог касается каждого человека, изменяя не только физическую природу, но и духовную. Он делает из каждого человека ребенка с одним стремлением – еще раз прикоснутся к Богу, побыть рядом с ним. Хотя бы в окроплении святой водой, через которое капельки благодати Божией касаются нас.

Я хотел бы пожелать людям, чтобы они в этот праздник освящали не только внешнее, но и не забывали о своем внутреннем, о душе – об исповеди и причастии. И, конечно же, действенна святая вода, которую Господь дает нам как одно из средств для сохранения души от греха.

Для нашего настроения и чувств, которые должны стремиться к Богу, к чистоте душевной и блаженной нескончаемой вечности в пребывании вместе с Богом. Быть верующими не обрядово, но внутренне, понимая суть праздника, и участвуя в нем и телесно, и душевно, и духовно.

Беседовала Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии»

Фото автора и «Донбасс Православный»

