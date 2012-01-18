Митрополита Владимира не пустят святить воду в Днепре

Председатель УПЦ митрополит Владимир в этом году на Крещение (19 января) не сможет традиционно освятить воду в Днепре из-за перенесенной ранее болезни.

"Вряд ли врачи позволят ему участвовать в Великом освящении воды на улице", - рассказал глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Георгий Коваленко.

Впрочем, по его словам, вполне возможно, что в этот день блаженнейший проведет божественную литургию и освящение воды в одном из храмов Киева. Вряд ли медики позволят Владимиру служить и всенощную службу - скорее всего, он отслужит вечерню или утреннюю литургию.

Как рассказал Георгий Коваленко, освящать воду на Днепре на Оболонской набережной в 13:00 будут викарии (помощники) митрополита: настоятель Киево-Печерской лавры Павел, епископ Переяслав-Хмельницкий Александр и епископ Васильковский Пантелеймон.



ТСН