Крещение будут праздновать на Оболонской набережной...

19 января в 12.00 при участии руководства Киевской городской государственной администрации состоится празднование Крещения на Оболонской набережной, возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви.

Празднование на Оболонской набережной (возле Свято-Покровского храма) является символическим, ведь именно здесь, на Оболони, протекала легендарная река Почайна, в которой святой равноапостольный великий князь Владимир, по преданию, крестил русичей 1020 лет назад.

Также великое освящение вод на Днепре будет совершаться в храме во имя святого благоверного князя Ярослава Мудрого УПЦ (ул. Днепровская набережная, 2-А. Начало Литургии - в 8 часов, Великое освящение воды - в 10 часов, после чего все желающие смогут окунуться в купель.

На празднование Крещения Господня приглашает и община храма во имя святого мученика Валерия УПЦ, (находится в столичном Парке культуры и отдыха «Гидропарк»). В ночь с 18 на 19 января будет совершено праздничное богослужение: в 22 часов - Всенощная, полночь - начало Литургии. Около 2 часов ночи все желающие смогут окунуться в освященные воды Днепра.

В 14.00 В «Гидропарке» также будут праздновать Иордан возле часовни в честь Крещения Господня прихожане Украинской православной церкви Киевского патриархата.