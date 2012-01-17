Схиархимандриту Илию вручили регалии Почетного гражданина Орла

13 января в России, в деревне Редькино Орловского района Орловской области, прошла торжественная церемония вручения схиархимандриту Илию (Ноздрину) регалий Почетного гражданина города Орла: диплома о присвоении звания «Почетный гражданин города Орла», нагрудного знака, удостоверения и почетной ленты.

Как сообщает сайт Орловско-Ливенской епархии, в мероприятии приняли участие мэр Орла Виктор Сафьянов, председатель Орловского городского Совета народных депутатов Михаил Берников, почетные граждане города.

Схиархимандрит Илий был удостоен почетного звания решением сессии орловского горсовета в октябре 2011 года за большую благотворительную деятельность по сохранению и восстановлению памятников истории и культуры — храмов города Орла, весомый вклад в возрождение национальных духовных традиций, духовно-просветительскую работу.

*** Схиархимандрит Илий (Алексей Афанасьевич Ноздрин) — многолетний насельник и духовник Свято-Введенской Оптиной пустыни, духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Родился в многодетной крестьянской семье в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловского района Орловской области. Его отец скончался в госпитале после боевого ранения в 1942 году, мать вырастила четверых детей одна.

В 1949 году закончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии. С 1955 по 1958 годы учился в механическом техникуме г. Серпухова. По окончании учебы был направлен в г. Камышин Волгоградской области. Там он принял решение посвятить жизнь служению Церкви, поступил в духовную семинарию г. Саратова.

В 1961 году, после того как семинария была закрыта, продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. Во время обучения принял иноческий постриг с именем Илиан. В годы пребывания в Ленинградской епархии трудился на различных приходах.

В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушания в течение десяти лет.

3 марта 1976 года по решению Синода иеромонах Илиан вместе с четырьмя другими монахами был направлен нести иноческое послушание в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, где вместе с другими насельниками сумел сохранить в ней монашескую жизнь, поддержать связь обители с русским Православием и предотвратить закрытие русского монастыря. Отец Илиан нес послушание в скиту, скрытом в горных ущельях. Ему было также доверено духовничество в Пантелеимоновой обители. На Афоне он имел возможность общаться с духоносными старцами и подвижниками веры, представителями различных Поместных Церквей.

В конце 1980-х годов отец Илиан был направлен в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Здесь принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.

В 2009 году схиигумен Илий поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В праздник Пасхи 4 апреля 2010 года Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан схиархимандрита.

В 2004 году был удостоен награды «За вклад в духовное возрождение Отечества» (первым лауреатом этой награды был приснопамятный Святейший Патриарх Алексий II).

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