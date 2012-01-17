РПЦ: Протесты должны корректировать политический курс

Руководству страны необходимо прислушиваться к мнению протестного движения, только через диалог власти и общества возможно созидать будущее России, убежден Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Задача заключается в том, чтобы протесты, правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Это самое главное", - заявил предстоятель РПЦ.

По словам Патриарха, нечувствительность власти к выражению протестов - это "очень плохой признак", "признак неспособности власти к самонастройке". "Власть должна настраиваться, в том числе, и воспринимая сигналы извне", - отметил глава Церкви.

В качестве главного послания и власти, и людям Патриарх призвал "помнить, что мы исчерпали лимит конфронтации, исчерпали всякую возможность осуществлять революционную перестройку жизни нашего общества".

"Наш путь - это спокойное эволюционное развитие, в том числе, и через реальный диалог с властью, в том числе, когда необходимо, и через внешнее выражение своего протеста, но таким образом, чтобы не сотрясались основы государственной жизни", - указал он.

Патриарх Кирилл добавил, что для Церкви вопрос активизации протестного движения "очень чувствителен, потому что среди наших прихожан есть и те, кто был на площади, и те, против кого выступала площадь". "Поэтому слово Церкви должно нести правду, которое примут и те, и другие", - заключил он. "Правда заключается в том, что ложь должна уходить из нашей жизни. Из политической, из экономической, из социальной. Из личной жизни", - продолжил Патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что творя неправду в личной или профессиональной жизни, нельзя требовать сохранения правды на макроуровне: "Церковь призывает к тому, чтобы на каждом уровне была правда - на уровне личности, семьи, трудового коллектива, на уровне политических партий, экономических корпораций, на уровне правительства, и тех кто возглавляет страну".

"Мы должны научиться жить по Божьей правде, то есть мы не должны лгать друг другу", - призвал Патриарх, подчеркнув, что у каждого человека в свободном обществе должно быть право выражать свое мнение, в том числе, и несогласие с действиями власти.

В советское время, по его словам, это право только декларировалось на бумаге, а "сейчас есть такое право, и им люди пользуются". Однако, реализуя свое право на выражение недовольства, общество, по его мнению, должно обладать определенной мудростью.

Патриарх предположил, что, если бы демонстрации, предшествовавшие революции 1917 года, закончились выражением мирных протестов, и за ними не последовала бы кровавая революция и братоубийственная война, то сегодня Россия имела бы больше 300 млн населения и либо была бы как США по уровню экономического развития, либо даже обогнала бы эту страну.

"Мы тогда не сумели сохранить баланс и сохранить мудрость. Мы разрушили свою страну. Потому что в общем-то справедливые протесты людей очень ловко используются теми политическими силами, которые стремятся к власти", - констатировал он.

По мнению предстоятеля РПЦ, повторения истории - как событий 1917 года, так и 1991, когда распадался СССР, - Россия допускать не вправе. Патриарх Кирилл убежден, что наиважнейшими и необходимыми качествами лидера России сегодня являются чувство ответственности перед Богом и перед людьми, а также чувство справедливости.

NEWSru.



