У казаков больше не будет "генералов" и "маршалов"?

Как сообщает сайт Севастопольского благочиния, уже более 20 лет Казачество Украины подобно лебедю, раку и щуке. Организации дробились одна за другой, количество атаманов росло. Неправильность, неестественность этого стала очевидна не только людям, вовлеченным в казачье движение, но и рядовым обывателям.

Казаки всегда хотели объединиться. Но под какого-нибудь одного атамана объединиться невозможно – мешают гордыня, тщеславие, непрофессионализм многих лидеров. Да и нет ни одного из атаманов и ни одной из организаций, которая бы обладала стопроцентной преемственностью от организаций героической старины.

Именно об этом шла речь на совещании, которое 15 января, по завершении Божественной Литургии, провел в конференц-зале Свято-Владимирского кафедрального собора председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырского окормления казачества Украины и духовно-физического воспитания молодёжи епископ Конотопский и Глуховский Иосиф (Масленников).

Открывая совещание Владыка Иосиф заметил, что успех в объединении казаков может быть достигнут только на одном пути – когда воля казаков встречается с волей Церкви. Православная Церковь – единственная структура, сохранившая преемственность от апостолов до наших дней. В ту же Церковь, в которую ходили казаки прошлых веков, ходят казаки и сегодня. Это каноническая Украинская Православная Церковь, находящаяся в евхаристическом единстве с Московской Патриархией и всем мировым Православием.

Атаманов познакомили с деятельностью Координационного совета атаманов Православных казачьих организаций Украины при Синодальном отделе УПЦ по делам пастырского окормления казачества и его решениями. Глава Синодального отдела по делам казачества, также огласил решение идти к единой символике, систематизации формы по регионам и войскам, и, главное – единому чинопроизводству.

Не секрет, что современное казачество во многом дискредитировано огромным количеством так называемых «генералов» и «маршалов», зачастую не имеющих ни казаков, ни соответствующего уровня образования и адекватности. Для того, чтобы отмежеваться от таковых, атаманы приняли решение ввести для атаманов уровней от областного до всеукраинского погоны не по «званиям», а по должностям, которые не будут повторять генеральские погоны армии и других силовых структур. Уже решено, что на них не будет генеральских звёзд.

Также будут унифицированы удостоверения-книжки казаков, выдача которых будет контролироваться Синодальным отделом и Координационным советом атаманов. Атаманы организаций готовят реальные, честные реестры своих казаков, которые будут проверены представителями Церкви и других братских казачеств.

Начало работы положено, и казаки верят, что они избрали правильный путь. А иначе и не может быть – ведь по этому пути они идут вместе с Церковью Христовой. Состав Совета атаманов будет расширяться, для участия в единении православного казачества будут приглашаться все организации, верные каноническому Православию и настроенные на конструктивное сотрудничество.

Пришло время оставить дрязги и взаимные претензии и сделать Казачество реальным фактором жизни современной Украины.