В Украине новая праздничная дата - День семьи: необходимость или прихоть?

«Указ Президента Украины об установлении празднования Дня семьи на 8 июля - это позитивный шаг к укреплению института семьи в Украине», - считает Олег Мельничук - представитель Украинской Православной Церкви при Уполномоченном Президента по правам ребенка.

Украинская Православная Церковь в моем лице на заседании Общественного Координационного Совета еще 17 ноября заявила о том, что в Украине сегодня отсутствует четкая семейная политика в поддержку благополучной семьи.

Сиротство - это следствие, а ликвидировать нужно причины. Поэтому, следует констатировать факт, что на заседании Кабинета Министров Украины 5 декабря 2011 года, премьер-министр Николай Азаров озвучил данную проблематику и поручил профильному министерству разработать целостную программу. А уже 27 декабря 2011 г. вышел указ Президента Украины об установлении Дня семьи.

Сиротство - эпидемия сегодняшнего общества

Мы говорим о том, что сиротство - следствие, однозначно имеющее причину: отсутствие четкой последовательной политики государства в поддержку института семьи, полной, детной и благополучной; политики, необходимой для преодоления таких асоциальных явлений, как неполные семьи, домашнее насилие, сиротство.

Осознание отцом или матерью своей миссии отцовства не полностью исключает появление бед в этой семье. Благополучие семьи должно поддерживаться государством в первую очередь. На государственном уровне это по крайней мере меньше налоги.

День семьи ежегодно отмечается 15 мая страна членами ООН еще с 1993 года.

По этому поводу ежегодно публикуется послание Генерального секретаря ООН по текущей теме. Например, 2011 год было посвящено «Решению проблем малообеспеченных семей и проблеме социальной изолированности».

В России отмечают День семьи, любви и преданности также 8 июля, но с 2008 года.

У наших соседей идея празднования возникла у жителей города Мурома (Владимирская область, Россия), ведь там покоятся нетленные мощи православных святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака, память которых чтят именно в этот день.

Семья - колыбель человечества, ибо все в мире начинается с нее. Начинается и сам мир. В крови новорожденного младенца уже вторит дальний зов предков. Взлелеянный и сращенный десятками цивилизаций.

Отсчет времени, приход новой эры, начинается с появления Вифлеемской звезды, с рождения Сына Божьего, через которого каждый получил возможность спасения. История этого чуда началась именно с того, что Бог даровал своего Сына в праведную благочестную семью Иосифа и Марии.

Конечно могло быть и иначе, рука Божьего провидения не поддается человеческой логике и нет для нее ничего невозможного. Но именно такую историю мы знаем, потому что другой не дано. Если же даже для Сына Божия, рожденного искупить все наши недостатки и пороки, было важным иметь честных и благополучных родителей, то насколько же необходимо это незащищенной, по природе подвластному греху, человеку.

Еще до появления любого государственного управления, существовала семья как самая первак форма человеческого сообщества. Так сложилось исторически и продолжается и сегодня. Институт семьи находится в основе общественных отношений и, как следствие, в основе социальной системы.

С библейских и античных времен цивилизация переживала крах, когда семейные и общечеловеческие ценности переставали быть насущными, поскольку если нет крепкой, здоровой физически, морально и духовно семьи, нет и зрелого государства.

Это как домик из колоды карт: вытащишь одну и остальные посыплются. Нет смысла отрицать, что наш сегодняшний уровень жизни, наша жизненная ситуация зависит в определенной степени и от того, как жили наши предки и как государство о них заботилось.

К сожалению, отсутствие должного государственного баланса между своими собственными интересами и потребностями института семьи, порождает ряд значимых проблем, которые потом очень трудно искоренить, так как все они ложатся глубокими морщинами на коже психологии и ментальности украинского человека.

Из-за этого и проблемы ...

Демографическая проблема

Еще несколько лет назад власти пытались повысить рождаемость призывными билбордами «Кохаймося!».

К сожалению, такой призыв выглядел точно и без абстракции. Надо было вспомнить, что слово «кохатися» в украинском языке означает не только заниматься любовью в физическом смысле, но и «чувствовать, проявлять друг к другу глубокую сердечную симпатию», «воспитываться, расти». Возможно тогда и не появилась бы, как следствие «недолюбленности», по всему городу реклама против насилия в семье и против запущенности детей.

Ведь смена лозунгов это тоже показатель направления развития.

Очень многие украинские семьи не могут позволить себе родить ребенка, ведь не смогут нормально его обеспечить. Конечно, государственная помощь молодым родителям возрастает, но одновременно растут и цены и налоги.

Человек думает в первую очередь как выжить самому и, как следствие, на первое место выходит получение материальной обеспеченности, а не обеспеченности семьей. Сейчас показатель семей без детей уже составляет 62,2% на 2011 год и эта цифра постоянно растет.

Социально-экономическая проблема

Экономический кризис не только в мире, но и в отношениях «государство-семья». Рост цен, отсутствие доступного жилья, малые социальные выплаты, - все это ослабляет благосостояние украинской семьи с разных сторон и порождает бедность. К сожалению, «рай в хижине» - это очень сомнительная истина.

Так, при наличии одного ребенка за чертой бедности находится 26% семей, двух детей - 39%, четверо и более - свыше 70% семей. Это не такие уж малые цифры.

Психологическая проблема

Человек - это его мысли, его мировосприятие, в первую очередь. В этом бурлящем космосе существует еще хрупкий человеческий микрокосм, который реагирует на окружение, словно лакмусовая бумажка.

Психологи утверждают, что почти все психические недостатки - это следствие душевной травмы в детстве. И речь идет не только о сиротах, которых в нашем государстве более 98 тысяч, но и о детях, ставших жертвами домашнего насилия, недоразумений, жестокого обращения. И никто не может назвать точно цифру таких случаев, ведь для ребенка на сегодня нет альтернативы.

Система детских домов, как и их финансирования, требует лучшего отношения. А может несчастный и недовольный собой человек в любви вырастить ребенка и вырастить его так, чтобы она уважал не только себя, но и своего ближнего?

Оттуда и алкогольная и наркотическая зависимость, распространенние плохих привычек (средний возраст украинцев, которые впервые пробуют сигарету, уменьшился в этом году до 11-летнего), высокий уровень преступности и среди подростков в том числе.

Конечно, главная миссия родителей - дать ребенку все, на что он заслуживает, посеять в нем зерно любви и благодарности, но семья должна чувствовать определенную поддержку со стороны государства. Поэтому, о благополучии семьи государство должно заботиться с момента ее возникновения.

В Украине разработкой новой государственной Программы в поддержку семьи, которая будет направлена на помощь матери и ребенку, многодетным семьям и сиротам, стали заниматься лишь с января 2011 года.

Протоиерей Олег Мельничук - настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.



