В Казахстане из школы изъяты книги о православных святых
06:46, 16 января 2012Православие
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Ищут экстремизм
Книги о православных святых изъяты в ходе прокурорской проверки из библиотеки средней школы Актау в Казахстане.
"В библиотеке средней школы №10 были найдены книги: "Небесный гость", "Святой праведный воин Федор Ушаков" и "Сказание о святом Герасиме". Все эти книги нами направлены в уполномоченный орган для проведения экспертизы", - рассказал в пятницу на брифинге прокурор Актау Талгат Алибаев.
Проверка была осуществлена органами прокуратуры в городских и школьных библиотеках на предмет выявления в них литературы экстремистского толка.
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