В Казахстане из школы изъяты книги о православных святых

Книги о православных святых изъяты в ходе прокурорской проверки из библиотеки средней школы Актау в Казахстане.

"В библиотеке средней школы №10 были найдены книги: "Небесный гость", "Святой праведный воин Федор Ушаков" и "Сказание о святом Герасиме". Все эти книги нами направлены в уполномоченный орган для проведения экспертизы", - рассказал в пятницу на брифинге прокурор Актау Талгат Алибаев.

Проверка была осуществлена органами прокуратуры в городских и школьных библиотеках на предмет выявления в них литературы экстремистского толка.

Седмица.Ru