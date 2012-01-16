Главу Харьковской епархии УПЦ могут избрать 26 января
На собрании Священного синода
Главу Харьковской Епархии УПЦ могут избрать 26 января. На эту дату назначено очередное собрание Священного синода УПЦ, сообщает "Комсомольская правда".
Правда, в Харьковской епархии УПЦ наверняка не знают, будет ли вопрос о главе церковного округа поднят в этот раз.
- В епархии молятся о том, чтобы вопрос вскорости был решен, - рассказал пресс-секретарь Харьковской епархии Вячеслав Потапов. - Но это произойдет, когда его блаженство посчитает нужным поставить этот вопрос в повестку дня сессии соборного совещания.
Напомним, место главы Харьковской и Богодуховской епархии пустует с сентября, когда на 91-м году жизни скончался владыка Никодим. Изначально кадровый вопрос в церкви обещали решить быстро — после 40 дней со смерти митрополита. Но тут заболел глава УПЦ Владимир и заседание Священного синода с "харьковским" вопросом в повестке дня пришлось перенести. Все это время делами епархии в ранге исполняющего обязанности главы руководит архиепископ Изюмский Онуфрий, его же считают главным претендентом в Харьковские митрополиты.