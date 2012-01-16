Главу Харьковской Епархии УПЦ могут избрать 26 января. На эту дату назначено очередное собрание Священного синода УПЦ, сообщает "Комсомольская правда".



Правда, в Харьковской епархии УПЦ наверняка не знают, будет ли вопрос о главе церковного округа поднят в этот раз.



- В епархии молятся о том, чтобы вопрос вскорости был решен, - рассказал пресс-секретарь Харьковской епархии Вячеслав Потапов. - Но это произойдет, когда его блаженство посчитает нужным поставить этот вопрос в повестку дня сессии соборного совещания.



Напомним, место главы Харьковской и Богодуховской епархии пустует с сентября, когда на 91-м году жизни скончался владыка Никодим. Изначально кадровый вопрос в церкви обещали решить быстро — после 40 дней со смерти митрополита. Но тут заболел глава УПЦ Владимир и заседание Священного синода с "харьковским" вопросом в повестке дня пришлось перенести. Все это время делами епархии в ранге исполняющего обязанности главы руководит архиепископ Изюмский Онуфрий, его же считают главным претендентом в Харьковские митрополиты.