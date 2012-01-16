Патриарх Кирилл видит опасность в коммерциализации Рождества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не утрачивать осознания подлинного смысла праздника Рождества.

"На Западе коммерциализация праздника Рождества достигла фантастических размеров. Собственно говоря, смысл праздника утонул, очень многие о нем не думают и не желают думать, потому что вся энергия людей, особенно в предпраздничные дни, направлена на то, чтобы посетить магазины", - сказал Патриарх в эфире авторской программы "Слово пастыря" на Первом канале.

По его словам, коммерция, используя естественное желание людей купить подарки, принести радость своим близким, "делает все для того, чтобы этот период времени был самым успешным в торговле", и "именно развлекательные центры, огромные магазины становятся центрами паломничества в преддверии праздника Рождества Христова".

"Мы находимся в несколько более выгодном положении по той причине, что Церковь живет по старому, юлианскому календарю. У нас Рождество Христово празднуется после Нового года, и пик наших покупок как раз попадает на период западного Рождества. А потом, когда все уже насытятся покупками, застольями, весельем, наступает православное Рождество, которое мы встречаем куда спокойнее, чем в других странах, где нет этой календарной разницы", - констатировал предстоятель Русской церкви.

Однако, продолжил он, и в России период Рождества также связан с коммерциализацией, "и это очень плохо, это опасно".

"Праздник не должен утрачивать своего духовного и исторического измерения, он не должен уходить из сознания людей как событие священной истории. Если люди помнят и знают о том, ради чего, собственно говоря, происходят торжества, то поневоле мысль обращается к источнику этой праздничной радости - к самому Богу, который возжелал стать человеком, быть вместе с нами, чтобы вместе с нами идти по дороге жизни", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Указав на то, что Рождество исполнено "огромной жизнеутверждающей силы, способной действительно изменить жизнь людей", он пожелал, чтобы "великий спасительный смысл" этого праздника никогда не уходил "из фокуса нашего внимания, чтобы никакие магазины, никакие застолья не способны были разрушить само существо этого праздника".

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