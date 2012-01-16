В Собор Белорусских святых включен Харьковский архиепископ

На состоявшемся 12 января 2012 года заседании Синода Белорусского экзархата был заслушан рапорт архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, председателя Комиссии по канонизации святых БПЦ (журнал № 12).

Как сообщил владыка Гурий, Комиссия на заседании от 7 декабря 2011 года рассмотрела два вопроса.

1. О прославлении в лике местночтимых святых новомучеников и исповедников Белорусских: Федора Ивановича Григоровича (1853-1918), Бориса Андреевича Бялыницкого-Бирули (1875-1918) и Георгия Ивановича Полонского (1890-1918).

Ранее, в 2007 году, Комиссией по канонизации святых Витебской епархии были представлены на рассмотрение материалы об указанных невинно убиенных лицах с предложением рассмотреть вопрос об их канонизации. Далее была проделана большая работа по сбору архивных следственных материалов и составлению жизнеописания.

В ходе рассмотрения поступивших материалов Комиссия по канонизации святых Белорусской Православной Церкви сделала ряд замечаний. К настоящему времени все недочеты устранены: переработаны тексты жизнеописания и предоставлены копии недостающих документов, доказано, что указанные лица пострадали за Христа, а не по политическим мотивам за «проведение контрреволюционной работы».

Предоставленные сведения позволяют ходатайствовать о прославлении данных лиц в лике местночтимых святых новомучеников и исповедников Белорусских от Витебской епархии.

2. О включении в Собор Белорусских святых имен двух прославленных угодников Божиих:

святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского (1784-1840), ректора Могилевской духовной семинарии и настоятеля Кутеинского Богоявленского монастыря (1821-1823 гг.);

священномученика Николая Гаварина, пресвитера (1870-1938), клирика Свято-Софийского кафедрального собора г. Гродно и законоучителя частной женской 7-классной гимназии г. Гродно (1906-1915 гг.).

Синод постановил:

одобрить работу Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви и Комиссии по канонизации святых Витебской епархии;

ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом о совершении акта канонизации Федора Ивановича Григоровича, Бориса Андреевича Бялыницкого-Бирули и Георгия Ивановича Полонского в лике местночтимых святых новомучеников и исповедников Белорусской Православной Церкви от Витебской епархии;

включить в Собор Белорусских святых имена святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского (память 12/25 февраля); и священномученика Николая Гаварина, пресвитера (память 11/24 апреля).

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