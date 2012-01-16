В Беларуси учрежден орден святой праведной Софии Слуцкой

Весной 2012 года в Беларуси будет отмечаться 400-летие со дня блаженной кончины святой праведной Софии Слуцкой. План мероприятий обсуждался на заседании Синода Белорусской Православной Церкви.

Предполагается, что помимо праздничных богослужений 31 марта – 1 апреля 2012 года с участием епископата БПЦ в Минском кафедральном соборе, событие будет отмечено проведением епархиальных чтений «Святая праведная София Слуцкая – защитница Праволавия» (конец апреля — начало мая 2012 года), открытием памятника, летним крестным ходом Минск-Слуцк, изданием службы и акафиста святой, изготовлением памятной монеты и изданием фотоальбома.

Кроме того, Синод БПЦ также принял решение учредить орден Белорусской Православной Церкви святой праведной Софии, княгини Слуцкой, и одобрил статут и описание ордена.

Орденом будут награждаться Предстоятели, иерархи и клирики Поместных Православных Церквей, архиереи и клирики Белорусской Православной Церкви за многолетнее служение в священном сане или за заслуги перед Белорусской Православной Церковью. Этим орденом могут быть также награждены церковные и общественные деятели за труды на благо Православия, епархии, монастыри, духовные учебные заведения и иные церковные организации.

Орден имеет одну степень. Согласно иерархии наград Белорусской Православной Церкви он располагается вслед за орденом Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

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