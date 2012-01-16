Что происходит с Абхазской православной церковью?

Эхо Москвы

На вопросы отвечает иерей Виссарион Аплиаа и.о. Управляющего Абхазской православной церковью.

А. СОЛОМИН - Отец Виссарион, хотел задать Вам несколько вопросов по поводу того, что происходит в последние дни. Представители Совета Священной Абхазской митрополии поехали к Вселенскому патриарху, он их принял и сейчас проводятся какие-то действия [по определению статуса Абхазской Православной Церкви]. Мы хотели бы отразить и Вашу позицию, потому что мы знаем, что в абхазской церкви раскол.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Спаси вас Бог. Во-первых, это была не Абхазская митрополия, это была так называемая Афонская [Ново-Афонский монастырь], она никакого отношения к Абхазии и к абхазскому священству и православию не имеет. Это первое, что вы должны отметить.

А. СОЛОМИН - Я как раз вас хотел спросить. Во-первых, отец Дорофей и вот те люди, которые поехали с ним во Вселенский Патриархат в Стамбул…

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Отец Дорофей и отец Андрей и к ним кто примкнул, отец Давид из Грузинской церкви.

А. СОЛОМИН - Совершенно верно.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Эти все люди – враги православного абхазского народа и враги Московского Патриархата.

А. СОЛОМИН - Как Вы расценили их визит к Константинопольскому патриарху?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Вы знаете, что Константинопольских патриарх никакого отношения к Абхазии не имеет. Я бы сказал вам проще, чтобы это было вам понятно, русские ребята здесь отдают свои жизни, и Россия нас признает. И мы тянемся к каким-то другим непонятным силам? Я считаю, что это предательство. Поэтому тот, кто это совершил: Андрей, Дорофей, они не являются мнением Абхазской церкви, это просто люди, которые самодурством занимаются. Это люди запрещенные, они, во-первых, не имеют права говорить, не то, что там от абхазского имени, а вообще от православного. Они запрещены, понимаете меня? Они не могут ни писать, ни говорить.

А. СОЛОМИН - Но тем не менее они имеют своих сторонников в Абхазии

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Вы знаете что, лукавый тоже имеет очень много своих сторонников. К великому сожалению, очень много сторонников у лукавых сил. Знаете, Христос, истинный Бог наш, он один. Он противостоял очень многим демоническим силам. Поэтому мы, православные, как апостол Павел говорит, до конца [неразборчиво] и спасутся. Здесь вопрос не стоит о большинстве или меньшинстве. Если вам нужно, я скажу: 20 священников абхазского духовенства не примкнули к ним и не собираются. Их всего там двое, двое запрещенных! И один клирик Грузинской церкви, официально. Поэтому это никакого отношения к Абхазской православной церкви не имеет. Это просто люди зарвавшиеся и рвущиеся к власти через тщеславие, через, ну Бог знает. В православии есть такое понимание – благословение священноначалия. У них этого не было. И не могут они вообще говорить о православии. Вот так бы я сказал.

А. СОЛОМИН - Скажите пожалуйста, когда вся процедура завершится, Священный Синод [Вселенского Патриархата] примет какое-то решение. Какое-то решение, допустим, примет Вселенский патриарх…

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Какое бы решение ни принял Синод Константинопольской церкви на Абхазской православной церкви оно никак не может отразиться. Никак.

А. СОЛОМИН - Но все-таки там речь сейчас идет пока о становлении Абхазской православной церкви.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Вы знаете что, вопрос стоит о восстановлении Абхазской православной церкви, и мы уповаем на Господа через Московский Патриархат. И никаких других постановлений. Ни Константинополь, ни Иерусалим мы не ожидаем и не пытаемся это делать. Это люди, вы поймите, это люди, которые враги абхазского православия и враги русского православия. Они как-то оказались в этом процессе европейского интеграционного характера, который ведет нас от православия.

А. СОЛОМИН - Отец Виссарион, Вы все-таки выступаете за автокефалию Абхазской православной церкви или за то, чтобы примкнуть к Русской православной церкви?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Мы не артисты, послушайте внимательно, мы не выступаем, не выступали и не собираемся выступать. Мы не артисты, мы служим. Служим Богу Единому и Троице, служили и будем служить. А то, что касается национальной независимости, то все церкви национальные, они независимые, если есть этническое непонимание. А так церковь остается поместной. Поэтому здесь проблем в православном каноническом понимании нет.

А. СОЛОМИН - Я все-таки уточню вопрос. По Вашему, Абхазская церковь должна подчиняться Русской православной церкви или быть независимой?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Абхазская церковь должна подчиняться Вселенскому Православию.

А. СОЛОМИН - Вот как раз к Вселенскому патриарху и поехали отец Дорофей и…

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Не Вселенскому патриарху! А всем Вселенским Собраниям. Сегодня, если говорить правильно, да? Вам надо уточнить? Сегодня для меня и для Абхазской православной церкви архиерей наш – это Московский патриарх Кирилл. И мы сегодня, конечно, подчиняемся и хотим восстановиться через Московский патриархат со всеми вытекающими последствиями. Это вас интересовало, да?

А. СОЛОМИН - Да-да-да. Когда Московский патриархат прислал игумена Ефрема, это вызвало возмущение в Абхазии. Вы как расцениваете?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Это вот как раз они [о. Дорофей и его сторонники] не хотят подчиняться. Те силы, которые сегодня оказались в Константинополе, они не хотят подчиняться никаким силам. Ни московскому, ни абхазскому и никаким силам вот кроме тех ситуаций, которые мы имеем.

А. СОЛОМИН - Отец Виссарион, была также информация, после 2008 года, что вы проводили какие-то консультации с Грузинской церковью. Это правда? Вы вообще ведете какой-то диалог?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Никогда этого не было и быть не может. С 1992 года [начало грузино-абхазской войны] никакого диалога не было. Единственный диалог был в Москве в девяносто-каком году я не помню. Но никаких позиций о сближении Абхазской православной церкви с Грузинской церковью быть не может. И речи даже не может идти об этом.

А. СОЛОМИН - Против того визита к Вселенскому патриарху выступили и представители Грузинской церкви. Но тем не менее среди людей, присутствующих у Вселенского патриарха был отец Давид Сарсания, которого Вы называли клириком Грузинской церкви. Это как объяснить?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Ну вот, это еще один показатель, что Грузинская церковь в одной упряжке с Константинополем. Поэтому там они находятся вместе. Они потихоньку решают, а нам говорят одно: вот, дескать, мы такие, если вы признаете Абхазию, мы признаем Украину [речь идет о признании независимости абхазкой и украинской церквей]. Это очередная такая игра, понятная для всех. Поэтому надо быть решительным в этих ситуациях.

А. СОЛОМИН - Отец Дорофей сказал мне, что необходимо объединение Абхазской церкви. И призвал Вас решить этот вопрос. Скажите, это возможно?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Кто это сказал?

А. СОЛОМИН - Отец Дорофей призвал Вас решить этот вопрос, вопрос объединения Абхазской церкви. Насколько это возможно?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Отец Дорофей призвал меня к чему?

А. СОЛОМИН - Объединиться.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Объединиться… Я это от Вас слышу. С ним, с еретиками, с запрещенными как можно объединяться? Это еще один факт кощунственный.

А. СОЛОМИН - То есть раскол Абхазской церкви таким путем не решить?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Покаются, пойдут к Патриарху Московскому, где они получили сан, где они получили образование. Святейший нам скажет: так поступайте с ними, так поступайте. Это отдельный совершенно разговор. А никаких взаимоотношения и диалога с ними быть не может. Потому что это люди запрещенные, они не могут вообще говорить о православии.

А. СОЛОМИН - Отец Виссарион, как все-таки решится вопрос Абхазской православной церкви? Каким Вы видите это решение и какие сроки?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Вот можно в двух словах скажу? Как скажет Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, так оно и будет. Вот такой ответ вам.

А. СОЛОМИН - Ну, пока какого-то точного ответа от него нет.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Будет. Знаете что Христос, истинный Бог, пришел на землю и увидел, когда было падение, потом истинный Бог ушел и через свое распятие нам дал воскресение. Поэтому, как говорится, время еще не пришло. Придет время, все будет нормально.

А. СОЛОМИН - Вы связываете то, что Абхазская православная церковь сейчас должна подчиняться РПЦ с тем, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии? То есть вопрос религиозный и вопрос политический.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Сегодня беда знаете в чем? Беда в том, что нет у нас монархии. У нас нет царя, у нас нет этого помазанника, поэтому то, что произошло, конкретной [неразборчиво] нет. Мы должны говорить – то, что реально, и что нереально. Реально то, что мы есть, мы защищены, имеем право молиться, трудиться. И мы благодарим Бога, что Россия это сделала. Это самое главное.

А. СОЛОМИН - Как вы считаете, какая поддержка у Вас в Абхазии?

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - У нас в Абхазии громаднейшая поддержка православного вероисповедания. Каждый абхазец считает себя православным христианином.

А. СОЛОМИН - Вы не поняли, отец Виссарион, простите. Сторонники отца Дорофея тоже считают себя православными христианами.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Ну, там их 700 человек, понимаете? 700 человек не могут решать. Конечно, для нас важна каждая душа, чтобы она имела спасение. Но эти 700 человек – это не православный абхазский народ.

А. СОЛОМИН - Хорошо, я переформулирую тогда вопрос. Как Вы думаете, сколько людей (каковы масштабы) считают Вас главой Абхазской православной церкви.

О. ВИССАРИОН АПЛИАА - Ну, наверное, 80%. Слово «глава» - это неправильно. Глава – Христос, истинный Бог наш. А мы – слуги его. Я исполняющий обязанности Управляющего Абхазской православной церковью, иерей Виссарион.

Алексей Соломин корреспондент "Эхо Москвы"