Митрополит Владимир совершил вторую литургию после своей продолжительной болезни
16:12, 15 января 2012Православие
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14 января, в день праздника Обрезания Господня, Блаженнейший Митрополит Владимир совершил вторую после своей продолжительной болезни Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре города Киева.
Его Блаженству сослужили: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и духовенство монастыря.
За богослужением молились: настоятельница обители игуменья Калисфения (Шамайло) с насельницами, заместитель министра культуры Юрий Богуцкий.
В этот день, по церковному календарю начинается новый год, а также почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
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