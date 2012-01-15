Митрополит Владимир совершил вторую литургию после своей продолжительной болезни

14 января, в день праздника Обрезания Господня, Блаженнейший Митрополит Владимир совершил вторую после своей продолжительной болезни Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре города Киева.

Его Блаженству сослужили: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и духовенство монастыря.

За богослужением молились: настоятельница обители игуменья Калисфения (Шамайло) с насельницами, заместитель министра культуры Юрий Богуцкий.

В этот день, по церковному календарю начинается новый год, а также почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

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