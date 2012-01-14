Ярмарка на Крещатике будет работать еще два дня

В ближайшие выходные завершает работу Благотворительная новогодне-рождественская ярмарка на Крещатике «Три мешочка от Николая к Рождеству» - совместный проект Украинской Православной Церкви и Киевской горгосадминистрации. В понедельник организаторы подведут итоги мероприятия: расскажут, сколько средств удалось собрать для лечения онкобольных детей в течение ярмарки.

Напомним, что вторая Благотворительная новогодне-рождественская ярмарка началась на центральной улице столицы 2 декабря с установлением венецианской карусели и двухсот деревянных ярмарочных домиков.

Еще в течение двух дней на ярмарке можно будет приобрести освященные продукты, сувенирную продукцию, игрушки из экологических материалов, одежду и даже валенки. Цены - очень демократичные. Гости ярмарочного городка также смогут полакомиться свежей выпечкой и горячим чаем или кофе.

Окунуться в сказочную атмосферу можно с десяти утра до десяти вечера.

Также на ярмарке можно приобщиться и к благотворительности: на каждом домике прикреплена деревянная шкатулка с символическими благотворительными свечами. Именно эти ящички предназначены для пожертвований. Каждому посетителю предлагается взять свечу и, взамен, оставить в кассе деньги. Все средства, собранные в течение ярмарки, пойдут на лечение детей, больных онкологией.

Приглашаем посетить ярмарку в эти последние выходные рождественских святок, ведь именно сейчас - время для добрых дел и теплого семейного общения.

«Православие в Украине»