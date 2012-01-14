Новый гриф получат издания с частными богословскими мнениями

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский совет будет использовать новый гриф «Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви».

Этот гриф будет присваиваться изданиям, в которых не содержатся мнения и оценки, противоречащие православному вероучению или официальной позиции Русской Православной Церкви, но при этом, например, присутствуют частные, не лишенные элементов традиционности богословские мнения; дискуссионные суждения по важным церковным вопросам; частные научно-богословские интерпретации событий церковной и гражданской истории.

Также этот гриф может быть присвоен: произведениям художественной литературы, которые ведут читателя к истинам христианской нравственности, но не несут в себе собственно религиозную тематику; изданиям, освещающим православные обычаи и обрядовые традиции; сборникам кулинарных рецептов для постов и праздников.

Новый гриф будет использоваться наряду с грифами «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси» и «Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви».

Патриархия.ru