Архиепископ Ионафан (Елецких): Архиереи УПЦ - за соборность управления и за честные выборы!

В последнее время в некоторых украинских СМИ, на фоне продолжительной, но отнюдь не безнадежной болезни Блаженнейшего Митрополита Владимира, пролетела крикливая информационная «утка» о якобы его смещении с поста Предстоятеля УПЦ на ближайшем Священном Синоде УПЦ 26 января. При этом в преемники Блаженнейшему аналитики в открытую пророчат двух, якобы «пророссийских» иерархов УПЦ – митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (кликнуть заголовок).

Их идейным антиподом, по версии светских СМИ, является, якобы сторонник «дальнейшей автономизации УПЦ», (читай – автокефализации), молодой архиепископ Александр (Драбинко) «со товарищами». Кто же «победит» кого? Такова фабула «предвыборной» интриги, в которую норовят подлить ложку едкого дёгтя журналисты то слева, то справа.

Но загвоздка в том, что Блаженнейший Митрополит Владимир – ЖИВОЙ (!), что Устав УПЦ не предусматривает увольнение Предстоятеля УПЦ до конца его жизни (!), что в традиции УПЦ нет предвыборной борьбы как таковой (!), что какие-либо избирательные программы «претендентов» никак не обсуждаются (!) и что голосование при избрании нового Предстоятеля - ТАЙНОЕ (!!!).

Более того, на Соборах не происходит выдвижения каких-либо кандидатур на пост Предстоятеля УПЦ: просто каждому архиерею МОЛЧА раздаётся ПОЛНЫЙ ПРОНУМЕРОВАННЫЙ СПИСОК-БЮЛЛЕТЕНЬ всех иерархов УПЦ, независимо от степени духовного сана и от национальности, в котором каждый член Собора ТАЙНО отмечает «полюбившееся» имя. А затем председатель соборно избранной Счётной комиссии оглашает результаты подсчёта голосов.

Далее, если в первом туре никто из списка не набрал необходимое количество «проходных» голосов, то во второй тур попадают ТРИ первых кандидата, набравшие большее их количество, и вся процедура голосования повторяется, вплоть до конечного «проходного» результата.

В исключительных случаях, согласно общесоборному решению и соборно принятой процедуре, допускается избрание кандидата на служение Предстоятеля по жребию из числа первых трёх имён «победивших» иерархов. (Жребий тянет от иконы Богоматери нарочитый старец, слепой мирянин или дитя ). Так через «проручествование» или жребий свершается невидимая ВОЛЯ БОЖИЯ о Его Церкви!

К слову сказать, нынешняя конфигурация власти в УПЦ на время болезни Блаженнейшего Митрополита Владимира – оптимальна и соответствует Уставу УПЦ. Попытки избрать "заместителя" или его местоблюстителя Предстоятеля при жизни последнего, будут достаточно сомнительны и могут привести к нежелательному обострению околоцерковных интриг.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, как старейший по хиротонии постоянный член Священный Синода УПЦ, на сегодня, как уставно председательствующий в Синоде УПЦ, имеет достаточные полномочия, чтобы, исключительно ввиду болезни Блаженнейшего Владимира, возглавлять заседания Синода и руководить церковными делами в меру своей уставной компетенции.

При этом, разумеется всем архиереям УПЦ известно, что полномочия временно председательствующего в Синоде УПЦ приостанавливаются «де- факто» и «де –юре» , как только Предстоятель УПЦ приступит к исполнению своих уставных обязанностей в полном объёме (уставное участие в Синодах и Соборах УПЦ и РПЦ, посещение епархий УПЦ, внешняя и внутренняя представительская деятельность, совершение уставных богослужений и архиерейских хиротоний и многое другое).

Но и журналисты постоянно должны помнить, что в УПЦ нет единоличного правления, нет "главы" Церкви, а есть Предстоятель Церкви, что управление Церковью осуществляется соборными (коллективными) органами управления (избранным Синодом и Архиерейским собором).

В свете сказанного, некоторые украинские СМИ, как видится, вновь стали вольными или невольными жертвами очередной неудачной "жареной" утки специалистов-религиоведов, но по дезинформации. Помнится, несколько месяцев назад в украинских СМИ также усиленно муссировался «Фокус» о мифическом московском «заговоре» по смещению Предстоятеля УПЦ накануне последнего Архиерейского Собора УПЦ в Киево-Печерской Лавре. Поэтому, согласно учению Слова Божия, не надо бездумно верить всякому слуху, особенно в современных СМИ, но надо всегда испытывать: от Бога ли они?

НО, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ВСЕ АРХИЕРЕИ УПЦ МП - ЗА СОБОРНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В УПЦ И ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ ВСЕХ БУДУЩИХ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ УПЦ - БЕЗ ДАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОЛИГАРХОВ И БЕЗ ПОДКУПА ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ!

Официальный сайт архиепископа Ионафана (Елецких)