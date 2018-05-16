«Славим Рождество Христово!": в Лавре открылась выставка творчества осужденных

В Киево-Печерской Лавре 12 января состоялось открытие Всеукраинской выставки художественно-прикладного творчества осужденных «Славим Рождество Христово!».

Выставка проводится при совместной инициативе Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы, Государственной пенитенциарной службы Украины и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Перед открытием выставки был отслужен рождественский молебен, который совершил викарий Киевской Митрополии епископ Макаровский Иларий в лаврской храме Всех святых, после чего состоялся концерт рождественских песнопений в исполнении хора Киевских духовных школ.

Презентация экспонатов выставки прошла в галерее «Неф» Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В изготовлении экспонатов выставки приняли участие более 500 осужденных из всех областей Украины, среди которых есть 12 несовершеннолетних осужденных и 20 женщин.

Выставка продлится до 20 января.

Во вступительных речах владыки Илария и заместителя председателя Государственной пенитенциарной службы Александра Дуки была подчеркнута важность для общества проведения таких выставок работ осужденных на религиозную тематику.





В изготовлении экспонатов приняли участие более 500 осужденных.

Председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко рассказал о предварительном отборе работ на региональном уровне и о дальнейшей судьбе этих экспонатов, которые после завершения выставки украсят детские дома и больницы.





После 20 января экспонаты будут презентованы в галерее «Соборная».

«Динамика духовного роста у осужденных, конечно же, есть, просто это трудно заметить беглым взглядом. Не каждый желает впускать в свою душу посторонних наблюдателей, так как сама атмосфера в местах лишения свободы не побуждает к откровенному разговору, когда речь идет о личных вопроса. По изделиям видно, что автор вкладывает всю душу в свою работу, переживает религиозные чувства», - отметил протоиерей Виктор Яценко.





Владыка Иларий отметил важность для общества проведения таких выставок.

Он также отметил что праздник Рождества Христова особенно близок осужденным, ибо каждый из них вспоминает детство, семейное торжество, тепло родного дома. Эти воспоминания всегда остаются в сердце людей, отбывающих наказание за совершенное преступление, они пытаются передать свое ощущение, видение праздника в своем творчестве.

Выставка продлится в галерее «Неф» Киево-Печерской Лавры до 20 января, после чего экспонаты выставки работ осужденных будут презентоваться в галерее «Соборная» УПЦ (ул. Железнодорожное шоссе, 3, ст. Метро Лыбидская).

Синодальный отдел тюремного служения УПЦ