В Москве строят православный храм на средства мусульманина

Епископ Подольский Тихон в воскресенье совершит чин освещения закладного камня на месте строительства храма в честь святого князя Димитрия Донского на улице Полярная в Москве.

Церковь возводят в районе Северное Медведково, где проживает 120 тысяч человек, а действующий храм там пока всего один. Примечательно, что инвестором строительства является мусульманин, заслуженный строитель России Гаджи Гаджимусаев.

"Каждый, кто имеет возможность принимать участие в благотворительности, должен это делать. Строить храмы - благое дело, они украсят Москву и сделают людей добрее и духовнее. Ведь человек любой веры всегда добрее неверующего", - сказал Гаджимусаев.

В настоящее время закончены нулевой цикл и цоколь, началось возведение стен храма.

Программа возведения в Москве 200 церковно-приходских комплексов, включающих в себя не только храмы, но и здания для миссионерской и социальной работы, - крупнейший совместный строительный проект Церкви и мэрии со времени воссоздания храма Христа Спасителя. Он стартовал 29 апреля, с освящения закладки храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в память о жертвах теракта на Дубровке.

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