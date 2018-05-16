Украинская Православная Церковь - год 2011: достижения и разочарования

Нерядовыми событиями в церковной жизни стали Собор епископов и Собор Украинской Православной Церкви, а также торжества, посвященные празднованию 45-летия архиерейского служения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Важное значение в церковно-общественной жизни имели визиты в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III и Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии.

Напомним, что чрезвычайно важное значение в духовной жизни Украины имели принесение в Украину честной главы святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и десницы святого великомученика Димитрия Солунского из г. Салоники (Греция). Все православные верующие смогли молитвенно объединиться перед этими великими святынями.

Среди значимых юбилеев ушедшего года: 20-летие со дня основания Донецкой и Луганской епархии, 15-летие Криворожской епархии, 20-летие возрождения Межирицкого Свято-Троицкого мужского и Дерманского Свято-Троицкого женского монастырей Ровенской епархии. На государственном уровне с участием представителей УПЦ были проведены мероприятия, посвященные 1000-летию Софийского собора г. Киева, древней исторической кафедры Киевских митрополитов.

Священный Синод УПЦ создал Координационный Совет председателей синодальных учреждений - совещательный орган при Предстоятеле УПЦ, увеличил количество постоянных членов Синода до 10, создал Синодальный отдел по делам пастырской опеки воинов-интернационалистов и благословил открытие новых храмов и монастырей.

Церковное зодчество

Синодальный отдел по архитектуре, строительству и охране памятников церковной архитектуры

Знаменательным событием в 2011 году в сфере строительства и реставрации памятников церковной архитектуры стало освящение в сентябре кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в г. Каменец-Подольском.

Этот храм был разрушен в 1930-х годах советской властью, а теперь возрожден в первоначальном виде в неовизантийском стиле, к чему были привлечены лучшие специалисты.

Продолжаются возведения Кафедрального собора в честь Воскресения Христова - на сегодня уже залита главная плита, на которой будет алтарь храма собора. На Пасху должна быть залита и верхняя плита собора, на которой разместится храм.

Также отделом разработан архитектурный проект по возрождению Десятинного собора, победивший в конкурсе, который проводила КГГА.

Среди важных аспектов деятельности архитектурного отдела также - формирование архива проектов с церковного строительства. Так, на сегодня уже собрано 79 уникальных проектов, большинство из которых - проекты реставрации памятников церковного зодчества, которые могут стать достойными образцами при проектировании новых храмов или реставрации древних церковных объектов.

Монастырская жизнь

Комиссия УПЦ по делам монастырей

В 2011 году, по благословению Священного Синода УПЦ, было открыто 18 обителей: 11 мужских (включая один скит) и 7 женских (в том числе один скит).

Кроме того, Комиссия подала для рассмотрения на заседании Синода положения, в которых в частности предлагает не включать в названия храмов и монастырей Украинской Православной Церкви префикс «Свято-». Оправданным считает только применение этого префикса в названии храмов или монастырей «Свято-Троицкий» и «Свято-Духовский». Также предложила изменить название Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на «Киево-Печерская Успенская Лавра».

Касались предложенные положения и другие аспекты устройства монашеской жизни. Например, постригать послушников не менее чем через 5 лет пребывания в монастыре; осуществлять постриг в рясофор и рукоположения в сан диакона только по достижении 25-летнего возраста; осуществлять постриг в мантию и рукоположения в сан священника только по достижении 30-летнего возраста и тому подобное.

Богословие

Литургико-богослужебная комиссия при Синоде УПЦ

В прошлом году Комиссией упорядочены и внесены на рассмотрение Священноначалия формулировки поминовения святых на литийной ектеньи и в молитве «Спаси, Боже, люди Твоя».

В сотрудничестве с Издательским отделом продолжается работа по заключению Минеи Дополнительной, которая бы содержала службы новопрославленным святым Украинской Православной Церкви, а также в честь икон Пресвятой Богородицы и святынь, находящихся в Украине.

Ведется работа и над составлением новой редакции Требника (как по упорядочению текстов Требника, так и по редактированию некоторых последований).

Канонизация святых

Комиссия по канонизации святых

Среди важных событий 2011 года - совершение чина канонизации трех угодников Божиих: преподобного Вонифатия Киевского (Феофановский), преподобного Феофана Рыхловского и преподобной Евтропии Херсонской.

Также Комиссия продолжает изучать материалы, связанные с жизнью протоиерея Адриана Вожакова, протоиерея Димитрия Сурмели и монахини Алипии (Авдеевой).

Миссионерство и религиозное образование

Миссионерский отдел при Синоде УПЦ и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации УПЦ

Знаковым событием стало появление духовно-нравственного курса «Библейская история и христианская этика» для учащихся 1-11-х классов общеобразовательных школ - собственной программы Украинской Православной Церкви.

Продолжается работа по созданию учебников, программ, полного комплекса методического обеспечения для преподавания основ христианской этики в украинской культуре для всех классов общеобразовательных школ. Также - по созданию православной педагогики и основ православного вероучения для педагогических вузов, основ православия для непедагогических вузов, электронный банк научных работ и публицистики на темы миссионерства и катехизации.

Кроме того, в прошлом году состоялся ряд научно-практических конференций: Всеукраинская конференция «Библейская история и христианская этика»; Всеукраинская открытая научно-практическая конференция «Библейская история и христианская этика: взаимодействие Украинской Православной Церкви и образовательных учебных заведений»; в рамках IV Покровских Международных миссионерско-просветительских чтений «Тысячелетние традиции образования под сенью Премудрости Божией» прошло заседание секции «Духовно-нравственные просветительские проекты: перспективы развития» и др.

Просвещение и церковные СМИ

Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ

2011 стал годом рождения нескольких радиопроектов УПЦ. Главным достижением Отдела стало создание еженедельной программы «Православие в Украине» - радиопередачи, которая является официальным недельным выпуском новостей из жизни Украинской Православной Церкви и выходит на Первом национальном канале радио.

С весны 2011 г. на радио Эра FM (96.0 FM) с периодичностью два раза в месяц по субботам в 12.00 выходит программа «В пространстве бытия». Автор и ведущий - насельник Киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, архимандрит Иоасаф (Перетятько) предоставляет в прямом эфире психологическую помощь слушателям, анализируя типичные жизненные сложности с точки зрения православной традиции.

Интересным и содержательным является новый проект, с которым в украинский эфир вышла Мукачевская епархия: с февраля 2011 г. там появился на свет радиопроект «Истоки духовности». 20-минутный радиоэфир включает в себя воскресную проповедь и две рубрики «Православная азбука», где рассматриваются вопросы по основам православной веры, а также рубрика новостей под названием «Из жизни Мукачевской епархии». Радиопрограмма выходит каждым воскресным утром в 08.10 на частотах Украинского Радио (УР-1) 69,53 МГц (УКВ).

В течение 2011 г. были созданы четыре полнометражных документальных фильма, которые вышли в эфир на «Первом национальном»: «Пасха», «Пятое Евангелие», «София Киевская - Первое тысячелетие» и «Сокровища Царицы Елены». Начата работа над фильмом «История Рождества», выход которого планируется в 2012 г. Фильмы студии документального кино уже доступны для просмотра пользователям интернета.

Также важными событиями этого года стало проведение благотворительных ярмарок «Пасхальная корзина» и «От Николая до Рождества», а также IV Всеукраинского фестиваля СМИ православных.

Церковь и молодежь

Синодальный отдел по делам молодежи

Состоялась первая Всеукраинская конференция председателей молодежных епархиальных отделов (всего около 50-ти человек), в рамках которой участники поделились опытом преодоления трудностей, возникающих при работе с молодежью, представлены лучшие проекты. А также - вторая молодежная конференция, в которой на этот раз приняли участие как руководители, так и сотрудники молодежных отделов.

Отделом была организована уже традиционная акция «Молодость не равнодушна» в Ботаническом саду имени Гришко, в которой приняла участие православная молодежь Киевской и других епархий; состоялся городской вечер-конкурс на лучшую танцевальную пару города среди православной молодежи; волонтеры движения «Молодость не равнодушна», кадеты и молодые казаки приняли участие в международной акции «Набат памяти», посвященной 70-летию Великой Отечественной войны.

Представители молодежного отдела приняли активное участие в работе Первой практической конференции православных и светских молодежных организаций, проходившей в Бердянске и собрали более 60-ти молодых людей, а также в ежегодном молодежном фестивале «Братья», который прошел на Бородянском поле вблизи Можайска и собрал более 2000 юношей и девушек.

При поддержке отдела, Федерации футбола Украины и Олимпийского комитета Украины был проведен футбольный турнир - Кубок Православной Церкви по футболу. В нем приняли участие команды из восьми епархий, а победила - Хустская.

С сентября начал работу новый проект - движение «Вместе навсегда», задача которого пропагандировать семейные ценности и оказывать консультативную и психологическую помощь семьям.

А также в течение года осуществлялись поездки по епархиям представителей Отдела и волонтеров движения «Молодость не равнодушна», в рамках которых для активной молодежи проводились тренинги, беседы и мастер-классы по методолгии создания «с нуля» проектов социального и миссионерского служения.

Церковь в местах лишения свободы

Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы

В мае этого года пенитенциарный отдел Украинской Православной Церкви совместно с Государственной пенитенциарной службой Украины провели Международную конференцию православного тюремного духовенства, которая стала первым собранием православного духовенства, которое занимается местами лишения свободы в международном формате.

Обсуждение важных аспектов пастырского служения в местах лишения свободы, реабилитация осужденных, духовно-пастырская работа с персоналом учреждений исполнения наказаний - эти и многие другие проблемные вопросы стали главными на конференции.

Кроме того, в прошлом году налажено проведение спектаклей для осужденных с духовно-нравственной тематики, освящен Свято-Преображенский храм при Государственной пенитенциарной службе, который является не только культовым сооружением, но и методически-консультативным центром по организации духовно-просветительской работы в учреждениях исполнения наказаний.

А также сотрудники отдела выступили с предложением: для повышения эффективности духовно-пастырской работы среди осужденных - в учебный план духовных семинарий ввести постоянно действующий курс по духовно-пастырской работы с осужденными.

Казачество и физическое воспитание

Синодальный отдел УПЦ по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи

2011 стал годом конференций, встреч и спортивных состязаний. Среди важных мероприятий, которые умещаются на 8 страницах мелким «почерком», вспомним о некоторых: участие в I Международной научно-практической конференции «Церковь и казачество: опыт сотрудничества на благо Родины» (Москва); чемпионат Европы по кикбоксингу (Будапешт), в котором, кроме нашей команды юношей, приняли участие более 240 кикбоксеров из 16-ти стран мира; на базе «Школы джур» (Запорожье) прошел областной этап Всеукраинского военно-спортивной игры Украинского казачества «Сокол» («Джура»); открытие городской казачьей военно-патриотической игры «Джура-2011», которая в этом году проводилась уже в 18-й раз; на острове Хортица с «Урока казачества» стартовал II Всеукраинский казацкий фестиваль «Покрова на Хортице»; состоялся ХV Международный фестиваль казачьих боевых и традиционных искусств « Спас »(Запорожье). Кстати, в первенстве Украины по рукопашному бою "Спас" и Кубка Европы по украинскому рукопашному бою имени Ермака приняли участие лучшие представители традиционных боевых искусств из Украины, России и Беларуси.

А кроме того, за 2011 год более 40 вновь созданных казачьих организаций получили благословение и духовную опеку Церкви.

Книгоиздание

Издательский отдел УПЦ

В 2011 г. к 75-летию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Отдел переиздал «Закон Божий».

Также в текущем году Отдел рекомендовал к печати 23 издания и выпустил 9 книг: «Святое Евангелие» на украинском языке; «Доклады, речи, обращения» Митрополита Владимира (Сабодана); «Научиться доверять Богу» архиепископа Антония (Паканича), ректора Киевской духовной академии и семинарии; «Послание к Диогнета» в переводе протоиерея Олега Кожушного на украинском языке; «Господь управит» - сборник очерков и рассказов протоиерея Александра Авдюгин; «Паламизм и духовно-культурное возрождение православного экуменизма» архимандрита Гавриила (Кризина); «Преподобный Антоний и Феодосий Печерские; «Непрочитанные страницы истории Древней Руси», «Пою Богу моему ...» В.Глушко.

А также были выпущены службы и акафисты с добавлением жития на двух языках - украинском и русском. В частности: «Святая великомученица Анастасия Узорешительница...»,« Святой великомученик Димитрий Мироточивый, Солунский... ».

Кроме того, уже в ближайшее время увидят свет «Православный Катехизис» на украинском языке, «Церковное пение. Учебное пособие для 2-го класса духовной семинарии»,«Чин молитвенно утешения сродники живот свой самовольно скончавшего» и «Новопоставленному пресвитерам» (памятник для священнослужителя).

Церковь и семья

Синодальный отдел УПЦ по делам семьи

В 2011 состоялись такие значимые мероприятия, направленные на возрождение христианской семьи, как: III Всеукраинский форум православных женщин «Дорогой добра» (г.Днепропетровск), международный форум «Православные женщины: единение, служение, любовь» (г.Киев), Всеукраинская научно-практическая конференция «Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования» (г. Харьков) и другие.

А еще - в каждой епархии продолжается духовно-просветительско-профилактическая работа с молодыми мамами, молодежью и молодыми семьями. Особенно отмечены следующие проекты.

В Киеве отныне на базе роддома № 1 Печерского района в столице начала работу семейная консультация. Квалифицированный православный психолог Мила Витем принимает здесь трижды в неделю.

В Днепропетровске внедрили программу «Здоровый ребенок» с проектами: программа «Мир без сирот», «Мне нужна семья!» (Совместно с организациями-партнерами начата работа по созданию медиапаспортов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в государственных учреждениях, были осуществлены выезды в три заведения и отсняты материалы о 50 детях, нуждающихся в семейном устройстве. Создается сайт «Медиапаспорт ребенка»). Также действует проект «Уют», благодаря которому была оказана помощь детским домам семейного типа в виде стройматериалов и ремонтных работ.

А на Волыни при Отделе создана группа «Сохранение материнства и проблема абортов», участники которой в 2011 г. Побывали на II Международном фестивале социальных технологий в защиту жизни и семейных ценностей «За жизнь - 2011» (Москва).

Попечение воинами-интернационалистами

Синодальный отдел по делам пастырской опеки воинов-интернационалистов Украины

Основными проектами и мероприятиями за отчетный период можно назвать такие:

- Создание интернет-сайта www.povi.org.ua,

на котором освещаются основные проекты и мероприятия Отдела;

- 16 марта председатель Отдела викарий Киевской Митрополии епископ Броварской Феодосий провел рабочую встречу с руководством Украинского союза ветеранов Афганистана - крупнейшей общественной организации Украины, объединяющей ветеранов Афганистана и других локальных войн. Важно, что на совещании обсуждали возможности оказания адресной благотворительной помощи афганцам-инвалидам, а также было принято решение об осуществлении ряда совместных благотворительных и духовно-просветительских проектов, касающихся ветеранов войны и их семей;

- На базе Воскресенского (афганского) храма г. Киева предоставляется периодическая финансовая и материальная помощь воинам-интернационалистам и членам их семей.

Наука и образование

В 2011 введена должность Уполномоченного Украинской Православной Церкви по вопросам высшего образования и науки, на которую назначен ректор Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета имени Августина Волошина, профессор, архимандрит Виктор (Бедь).

Приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины была создана рабочая группа по изучению вопроса о признании дипломов и научных степеней выпускников высших духовных учебных заведений.

Итак, за минувший год удалось решить вопрос:

• полноценного внедрения на государственном уровне специальности «Богословие (теология)»;

• выделение «Богословие (теологии)» в отдельное направление, по которому проводится подготовка специалистов с высшим образованием в высших учебных заведениях Украины с выдачей дипломов государственного образца;

• создание на уровне Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины рабочей группы по изучению вопроса признания дипломов и ученых степеней выпускников высших духовных учебных заведений.

Здравоохранение

Синодальный отдел УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырского окормления медицинских учреждений

В конце прошлого года представители Синодального отдела стали соорганизаторами и постоянными членами Всеукраинской общественной организации «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи», которая участвует в разработке планов, программ, связанных с оказанием медицинской, психологической, физической, социальной и духовной поддержки неизлечимо больных в термальной стадии, а также разрабатывает и пропагандирует программы содействия развитию паллиативной и хосписной помощи.

Сегодня Отдел работает над тем, чтобы в ближайшее время создать Всеукраинскую организацию православных врачей.

Особое место занимает аспект сотрудничества с различными организациями. Одним из результатов такого сотрудничества с Всеукраинской общественной организацией «Спаси и сохрани», стало совместное проведение на базе Института медицинского и фармацевтического права и биоэтики Академии адвокатуры Украины круглого стола «Проблемы защиты права человека на жизнь и репродуктивное воспроизведение» (особое внимание этическим и законодательным возможностям предупреждение абортов в Украине и путям совершенствования законодательства Украины по вопросам репродуктивного воспроизводства человека).

Церковь в Армии

Синодальный отдел УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины

Результатом нынешнего сотрудничества Церкви и Армии стало осознание военным командованием на всех уровнях, что присутствие священника в армии является плодотворным.

Сейчас воинов Вооруженных сил духовно опекают 234 священника Украинской Православной Церкви. Военнослужащие срочной службы, службы по контракту и офицеры могут участвовать в богослужениях в 65 военных храмах, 15 часовнях, 27 молитвенных комнатах на территории воинских частей, а также в более 100 епархиальных храмов, расположенных неподалеку от воинских частей.

Также в этом году получило новое наполнение такая форма работы как военное паломничество. Состоялось первое военное паломничество на Святую Землю, в ходе которого прикоснуться к мировым христианским святыням имели возможность более 70 военнослужащих из всех силовых структур Украины и члены их семей. Планируется и в дальнейшем продолжать и развивать эту форму работы. С этой целью при Синодальном военном отделе УПЦ создана постоянная рабочая группа, в состав которой входят работники отдела и силовых министерств.

Церковь в Верховной Раде

Результатом прошлого года стало принятие в Налоговом кодексе Украины альтернативной формы учета граждан, то есть о праве налогоплательщиков на отказ от принятия идентификационного номера и учет физических лиц в Государственном реестре.

Также от имени Представительства УПЦ в Верховной Раде Украины был внесен ряд предложений Синодальных отделов УПЦ относительно проектов законов Украины и изменений и дополнений в законы Украины, а именно: предложение УПЦ к проекту Закона Украины «О паломничестве», предложения «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения », предложения« О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах », предложения« О концепции государственной политики предотвращения вредного употребления алкоголя население Украины на период 2011-2020 гг.», предложения« О трансплантации органов и других анатомических материалов», предложения« О благотворительности и благотворительных организациях», предложения« О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно моратория на приватизацию имущества культового назначения», предложения« О состоянии общественной морали в Украине».

С сентября 2011 г. Представительство проводит работу по разработке законодательной инициативы о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», а именно - приобретение статуса юридического лица и основание собственных учебных заведений всех уровней.

На сегодня Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» имеет много юридических противоречий и противоречит Конституции Украины, поэтому требует конструктивного содержательного сотрудничества Церкви и Государства в решении задач в этом направлении. Изменения в Закон предоставят возможность решить целый ряд организационно-правовых и имущественных отношений, возникающих между Церковью и Государством.

Проблемы биоэтики

Комитет по биоэтике и этическим вопросам при Синоде УПЦ

Главные темы, рассматриваемые Комитетом, который постоянно сотрудничает с Национальным медицинским университетом им. А. А. Богомольца, где работает с молодежью и активно участвует в совместных проектах и мероприятиях:

- Прокреация человека: пол, естественное размножение, искусственное оплодотворение, природная регуляция зачатий, контрацепция, стерилизация;

- Генетика человека: человеческий геном, биотехнология и генная терапия, клонирование и стволовые клетки;

- Эмбрион: человеческий эмбрион, аборт, пренатальная диагностика, операции на человеческих эмбрионах;

- Заключительная фаза человеческой жизни: боль и эвтаназия, назойливая терапия, паллиативная опека, смерть мозга, трансплантация органов.

В декабре 2011 г. Состоялось заседание, посвященное вопросам Закона о трансплантологии в Украине с привлечением специалистов. На сегодня обсуждается специальный документ, который готовит Комитет.

Комитет также разрабатывает предложения по программе и плану преподавания биоэтики в системе богословских и катехизаторских курсов, рекомендаций по указанным вопросам для системы высшего и среднего медицинского образования и духовных школ (с участием и по согласованию с Учебным комитетом).

Церковь и культура

Синодальный отдел "Миссия Церковь и культура»

Приоритетными среди всех дат церковно-государственного значения прошлого года являются 1000-летия собора Софии Премудрости Божией в Киеве, 450-летия Пересопницкого Евангелия и 20-летия независимости Украины.

Также Отделом были разработаны и воплощены в жизнь проекты по празднованию памятных дат, посвященных 25-летию Чернобыльской аварии и 150-летию со дня смерти и перезахоронения Тараса Шевченко, и налажено плодотворное сотрудничество с Национальной музыкальной академией им. П. Чайковского. С большим успехом в академии проходит ежегодная Пасхальная ассамблея «Господи, Господи, силою Твоею ...».

Вместе с музеем Великой Отечественной войны, Киево-Печерской Лаврой, Христианской миссией «Возрождение Украины» и при участии посольства Германии в Украине Отдел провел акцию передачи старинного православного креста Сообществом Сестер Марии г. Дармштадт - монахам Киево-Печерской Лавры. В апреле 1943 г. крест был спасен немецким солдатом из горящей украинской хаты. Он хранил его как святыню всю свою жизнь, осознавая, что благодаря этому распятию выжил в жестокой войне. После его смерти крест был передан Дармштадским Сообществом Сестер Марии.

К 100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского Отдел подготовил выставку «Избранник Божий». Ее жемчужиной является книга ХVII в. с личным автографом святителя Иоасафа - дар Блаженнейшему Митрополиту Владимиру.

Продолжается подготовка к празднованию 350-летия первого печатного издания Киево-Печерского Патерика и 200-летию со дня рождения святителя Феофана Затворника, ковчег с частицей мощей которого находился в 2011 году в Украине.

Служение ближнему

Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению

В 2011 были проведены благотворительные мероприятия, цель которых помочь детям-сиротам, онкобольным детям, социально необеспеченным людям, а также направленные на профилактику наркомании и СПИДа. Среди них Благотворительные рождественские ярмарки «Три мешочка», проведенные совместно с Синодальным информационно-просветительским отделом, Всеукраинская межконфессиональная конференция «Укрепление потенциала Церквей и религиозных организаций в достижения всеобщего доступа к профилактике ВИЧ-инфицирования, лечению, уходу и поддержке: движение вперед!", акция «С любовью к детям» - Пасхальное поздравление детей из детских домов Киевской области, проведена совместно с Управлением по делам детей облгосадминистрации.

По инициативе Отдела был проведен круглый стол «Духовное наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и социально-этические вызовы современности», посвященный 50-й годовщине со дня смерти выдающегося церковного и общественного деятеля, врача-хирурга архиепископа Луки.

Также в прошлом году совместно с благочинием г.Киева была создана комиссия по координации социальной работы приходов и церковных благотворительных организаций столицы.

Церковные награды

Наградный отдел

Уже в первой половине 2012 года выйдет справочник по наградам Украинской Православной Церкви, над которым сейчас работает отдел.

Сегодня же наградная система УПЦ имеет следующие награды:

1. Отличие Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

2. Орден святого апостола Андрея Первозванного.

3. Орден преподобных Антония и Феодосия Печерских - I, II, III степеней.

4. Орден равноапостольного князя Владимира - I, II, III степеней.

5. Орден святого князя Киевского Ярослава Мудрого.

6. Орден равноапостольной княгини Ольги.

7. Орден преподобного Нестора Летописца - I, II, III степеней.

8. Орден преподобного Агапита Печерского - I, II степеней.

9. Орден великомученицы Варвары - I, II степеней.

10. Орден Крещения Руси.

11. Орден Почаевской иконы Божией Матери.

12. Орден святителя Феодосия Черниговского.

13. Орден святителя Димитрия Ростовского.

14. Орден святителя Петра Могилы.

15. Орден великомученика Георгия Победоносца.

16. Орден святителя Луки Крымского.

17. Орден святителя Николая Чудотворца.

18. Орден преподобной Анастасии Киевской.

19. Благословенная Грамота Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

В разработке эскизов и оформлению уставов находятся такие награды:

1. Орден преподобного Ильи Муромца - I, II, III степеней.

2. Орден апостола Иоанна Богослова - I, II степеней.

3. Орден великомученицы Екатерины - I, II степеней.

4. Орден праведной Анны - I, II степеней.

5. Медаль равноапостольного князя Владимира - I, II степеней.

6. Медаль преподобных Антония и Феодосия Печерских - I, II степеней.

«Православный вестник» (№ 3-4, 2011).

