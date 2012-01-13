В УПЦ учредят новые ордена

В настоящее время в Наградном отделе Украинской Православной Церкви осуществляется разработка эскизов и подготовка уставов ряда наград, в числе которых:

1. Орден преподобного Ильи Муромца ― I, II, III степеней.

2. Орден апостола Иоанна Богослова ― I, II степеней.

3. Орден великомученицы Екатерины ― I, II степеней.

4. Орден праведной Анны ― I, II степеней.

5. Медаль равноапостольного князя Владимира ― I, II степеней.

6. Медаль преподобных Антония и Феодосия Печерских ― I, II степеней.

Об этом сообщается в годовом отчете Наградного отдела, опубликованном в последнем номере официального журнала Украинской Православной Церкви «Православный вестник» и на официальном сайте УПЦ.

Право удостаивать священнослужителей и мирян церковными наградами принадлежит исключительно Предстоятелю Украинской Православной Церкви. Наградной отдел, действующий при Блаженнейшем митрополите Киевском и всея Украины, в пределах своей компетенции готовит на подпись Предстоятелю УПЦ поданные рапорты и ходатайства о награждении, выписывает наградные грамоты, заботится об изготовлении, хранении знаков отличий, орденов и медалей и контролирует проведение церемоний награждения.

27 июня 2011 года распоряжением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира председателем наградного отдела назначен архимандрит Аркадий (Демченко).

Наградной отдел готовит к выпуску справочник по наградам Украинской Православной Церкви, который планируется издать в первой половине 2012 года.

По состоянию на 1 ноября 2011 года наградная система Украинской Православной Церкви включает следующие награды:

1.Знак Отличия Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

2. Орден святого апостола Андрея Первозванного.

3. Орден преподобных Антония и Феодосия Печерских ― I, II, III степеней.

4. Орден равноапостольного князя Владимира ― I, II, III степеней.

5. Орден святого князя Киевского Ярослава Мудрого.

6. Орден равноапостольной княгини Ольги.

7. Орден преподобного Нестора Летописца ― I, II, III степеней.

8. Орден преподобного Агапита Печерского ― I, II степеней.

9. Орден великомученицы Варвары ― I, II степеней.

10. Орден Крещения Руси.

11. Орден Почаевской иконы Божией Матери.

12. Орден святителя Феодосия Черниговского.

13. Орден святителя Димитрия Ростовского.

14. Орден святителя Петра Могилы.

15. Орден великомученика Георгия Победоносца.

16. Орден святителя Луки Крымского.

17. Орден святителя Николая Чудотворца.

18. Орден преподобной Анастасии Киевской.

19. Благословенная Грамота Предстоятеля Украинской Православной Церкви.