14 января - Обрезание Господне, Василия Великого

14 января - едва ли не самый богатый праздниками день в рождественско-новогодний период.

Знаменитые «три празника» почитаются и Православной Церковью, и народными традициями. Несмотря на исторические феномены по установлению дат празднования Нового (а именно старого Нового) года, календарные разногласия григорианского и юлианского стилей, праздник Обрезания Иисуса Христа, день памяти святителя Василия Великого - все эти праздники тесно связаны между собой, можно сказать, переплетены воедино.

И главное, что их чтит Православная Церковь.

Итак обо всем – по порядку...

Обрезание Иисуса Христа, когда Бог стал человеком по плоти

14 января по новому стилю Православная Церковь празднует Обрезание Иисуса Христа. Этот праздник напоминает историческое событие, произошедшее на восьмой день после рождения Иисуса, согласно закону Моисея.

Почему этому факту уделяется особое внимание?

Во-первых, таким образом еще раз подчеркивается, что Бог стал настоящим человеком, мужчиной по плоти, а не призраком или бесплотным духом, как учили еретики. Во-вторых, обрезание для иудеев было признаком принадлежности к богоизбранному народу. Поэтому Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм, как того требовал закон. Итак, чтобы освободить подзаконных, Сам законоположник Господь становится рядом с подзаконными, ведь Христос пришел не разрушить закон, а исполнить его. В-третьих, обрезание было прообразом Крещения, данного людям с пришествием в мир Сына Божия.

В христианские времена обрезание телесное заменило обрезание духовное. Об этом свидетельствует апостол Павел, когда говорит, что во Христе мы «обрезаны обрезанием нерукотворенным, взысканием греховного тела плоти, обрезанием Христовым" (Кол. 2, 11).

Новозаветное обрезание - крещение, должно быть обрезанием наших грехов и пороков, оно является обрезанием духовным через живое, постоянное общение с Богом.

Совершается первая в календарном году Литургия Василия Великого, написанная самим святителем

На праздник Обрезания приходится также день памяти Василия Великого, архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя Церкви (IV в.).

Особенность богослужения состоит в том, что совершается Литургия, написанная самим святителем. Она - первая из десяти Божественных литургий, служение которых установлено в определенные дни года, а именно:

каждое воскресенье Великого поста, кроме Вербного; в четверг и субботу Страстной седмицы,

1 / 14 января (в день памяти Василия Великого), накануне Рождества и Крещения, или же непосредственно в день праздников, если они приходятся на понедельник или воскресенье.

Порядок, содержание и чин Литургии Василия Великого отличаются от Литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами, поэтому для богослужебных песнопений характерна протяженная мелодика, они полны лиризма, образности и бытовых черт.

Молебен на новолетие, или почему мы дважды празднуем Новый год?

В этот же день совершается молебен на новолетие, истоки которого берут свое начало в далеком 1699 году, когда по приказу Петра I в соответствии с европейским исчисление празднование Нового года было перенесено на 1 января по старому стилю (григорианскому календарю), или 14 января по новому стилю (юлианскому календарю).

Украинская Православная Церковь живет по юлианскому календарю, потому что жизнь и деяния Господа нашего Иисуса Христа происходили во времена, когда действующим был именно юлианский календарь. В его основе - так называемый «литургический» год, который сочетает в себе праздники, посты, дни поминовения святых и Пасхалию, в связи с чем он и стал основой Православного богослужения (после Никейського собора 325 года, когда юлианский календарь был объединен с Александрийской Пасхалией).

А начинается все на Щедрый вечер, 13 января ...

Щедрый вечер заступает 13 января, по-народному «Маланки», (в этот день Церковь чтит память преподобной Мелании Римляныни), который под веселое щедрование переходит в «Василия» - имеется в виду чествование дня памяти святителя Василия Великого.

Щедрование - традиционное народное действо с обрядовыми песнями, которые прославляют религиозные праздники, - давний обычай новогодних обходов, во время которых группы щедровальников (преимущественно молодежь) песнями славили хозяев, желали им здоровья и достатка, за что получали вознаграждение.

Щедрование сопровождалось музыкой, танцами, пантомимой, небольшими игровыми постановками. Щедривки (разновидность колядок) пели отдельно хозяину, хозяйке, парню, девушке, всей семье, были щедривки детские, шутливые, пародийные.

В отличие от колядования, щедрование ощутило на себе влияние христианской Церкви. На конец XIX века обряд преимущественно стал явлением народно художественного творчества. Таким он сохранился и поныне.

Щедривка вобрала в себя национальный колорит, ментальные, бытовые и традиционные особенности. Явление щедрования недостаточно изучено даже фольклористикой, его классифицируют как отдельный жанр святочной коляды, поэтому в текстах щедривок пожелания часто связаны с призыванием помощи Божией на все дела, просьбой о здоровьи и благосостоянии.

Встречайте «три праздника, пришедшие в дом», славьте Родившегося Господа нашего Иисуса Христа и радуйтесь дню грядущему!

«Православие в Украине»