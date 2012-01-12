Патриарх Варфоломей не примет решений в обход Церкви Грузии

Патриархия Грузии без согласования с Католикосом-Патриархом всея Грузии на сегодняшний день воздерживается от комментария по поводу встречи, которую провел Вселенский патриарх Варфоломей с духовенством из Абхазии. Как заявил секретарь Грузинской патриархии отец Михаил Ботковели, Вселенский патриарх не примет никаких решений в обход Грузинской Православной Церкви, сообщает портал «Наша Абхазия».

«В патриархии сейчас каникулы. Без согласования с Патриархом я не могу комментировать этот вопрос. Если встреча Вселенского патриарха и духовных лиц из Абхазии подтверждается и фотографиями, могу отметить только одно - ни одно решение Вселенского патриарха не будет принято в обход Грузинской Православной Церкви», сказал Ботковели.

Визит делегации священников из Абхазии к Константинопольскому патриарху завершился несколько дней назад.

Благовест-Инфо