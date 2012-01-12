Абхазская церковь просит независимости от Грузии

9 января в Константинопольской патриархии в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей принял представителей совета «Священной митрополии Абхазии». Вселенская патриархия получила документы о создании митрополии, принятые на церковно-народном собрании в Новоафонском монастыре 15 мая 2011 года. Патриарх Варфоломей пообещал, что обращение церковно-народного собрания Абхазии будет рассмотрено Священным синодом Вселенской патриархии.

Абхазская сторона посчитала это шагом к признанию своей законности:

— Свершилось то, к чему народ Абхазии шел так долго! — заявил абхазский блогер Тенгиз Тарба.

Самопровозглашенная Абхазская митрополия с церковной точки зрения — группа раскольников. Абхазия — каноническая территория Грузинской православной церкви. Однако «Абхазскую митрополию» на встрече в Стамбуле представляли, в частности, Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) — запрещенные в служении священники РПЦ. Протодиакон Андрей Кураев пояснил «Известиям», что Русская православная церковь не безразлична к ситуации, но «не потому, что мы считаем Абхазию своей территорией, а потому, что речь идет о наших клириках».

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов рассказал «Известиям», что эти священнослужители учились в духовных школах РПЦ и приняли священный сан в Майкопской епархии Русской православной церкви. Они остаются клириками РПЦ и сейчас — однако в мае 2011 года, после создания «Совета Абхазской митрополии», председателем которой стал иеромонах Дорофей (Дбар), они были запрещены в служении епископом Майкопским Тихоном.

— Об этом Русская Православная Церковь уведомила официально и Константинополь, поскольку Дорофей (Дбар) учится в Греции, чтобы его не допускали до совершения богослужений, — пояснил протоиерей Николай Балашов.

Однако Дбар не подвергся остракизму в Греции. Кроме того, незадолго до запрета отца Дорофея в служении митрополит из Константинопольского патриархата возвел его в высший сан — архимандрита — без согласования с Московской патриархией. Москва этого «повышения» не признала.

— Это немыслимо: мы послали студента учиться, а его возводят в высшее монашеское достоинство без всяких консультаций. Представьте, вы посылаете лейтенанта на учебу в зарубежную военную академию, а оттуда его возвращают полковником и он на этом основании претендует командовать округом, — рассказал протодиакон Андрей Кураев.

Без согласия Грузинской Православной Церкви Абхазская митрополия не может ни получить законную независимость, ни перейти под управление Константинополя.

— Обсуждать положение в Абхазии, обмениваться в своем кругу мнениями и информацией может Синод любой поместной церкви, в том числе Константинопольской, — поясняет Балашов. — А вот принимать решения, которые имели бы каноническую силу, ни один синод не может вне пределов собственной юрисдикции.

— Вопрос о путях предоставления автокефалии (церковной самостоятельности), стоит в повестке дня предполагаемого в ближайшие годы Всеправославного собора. Но именно по этому вопросу у греческих и негреческих церквей пока есть расхождения, — рассказывает протодиакон Кураев.

Тем не менее, «если Грузинская православная церковь даст согласие на самостоятельность Абхазской церкви или ее переход под омофор (власть) Константинопольского патриарха, препятствий не будет. Но я не думаю, что такое случится», — заявил Кураев.

По его мнению, любезно принимая запрещенных в служении клириков Русской церкви, Константинопольская патриархия наносит ей обиду.

Сейчас в Абхазии есть законные священники, рукоположенные в разное время в Грузинской и Русской православных церквях. Однако положение православия в регионе остается сложным, и, как подчеркивает протоиерей Николай Балашов, больше всего абхазскому народу нужны мир и добрососедство. «Всякие действия, которые направлены на разрушение единства, вызывают сожаление», — говорит он.

«Временным управляющим» православными приходами в Абхазии сейчас считается священник Виссарион Аплиаа, рукоположенный в Грузинской церкви еще до грузино-абхазской войны. Хотя отец Виссарион по причинам политического характера не поддерживает связи с грузинским патриархом Илией, тот не запретил его в служении. Сам Аплиаа и поддерживающие его 17 священников считают Дорофея (Дбара) инициатором раскола и не согласны с его обращением к патриарху Варфоломею.