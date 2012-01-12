УПЦ не планирует искать замену митрополиту Владимиру на следующем Синоде

Во время следующего Священного Синода УПЦ, запланированного на 26 января, не планируется назначение временно исполняющего обязанности главы Церкви до выздоровления Митрополита Владимира.

Об этом в комментарии «Тижню» заявил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, опровергая информацию, распространенную в СМИ.

На вопрос, будут ли выбирать на следующем Синоде временно исполняющего обязанности главы Церкви, он ответил:

«Я об этом слышу впервые. Это не имеет смысла ни с точки зрения канонов, ни с точки зрения устава, поэтому мне непонятно, откуда такой разговор. Мне кажется, что в СМИ очень много сообразительных людей, которые к реальности имеют мало отношения. Так, заседание запланировано на 26 января, но его могут и перенести».

По его словам, когда заболел Митрополит, начали активно распространяться слухи, которые позже были опровергнуты.

«Наоборот, мне кажется, что болезнь Предстоятеля объединяет Церковь. Во всех храмах молятся за Блаженнейшего. Он выздоравливает, сам службу совершает, поэтому мне непонятно источник этой информации и цели ее распространения. Кроме этого, прошлый Синод показал, что все институты в Церкви работают во время болезни Предстоятеля», – отметил он.

По его словам, согласно уставу Церкви, временно исполняющего обязанности выбирают в двух случаях: либо после смерти главы Церкви до избрания преемника, или в случае отречения от престола действующим главой Церкви.