УПЦ освятила анонимный «пункт приема» грудничков

Первое на Днепропетровщине «Окно жизни» - анонимный «пункт приема» грудничков, от которых отказываются родители, открыли в Павлоградском роддоме при больничном храме в честь иконы Божией Матери «Милостивая» (МП). Торжественное открытие заведения состоялась 8 января, сообщает «Православие в Украине».

«Окно жизни» — это высокотехнологичная попытка хотя бы частичного решения проблемы отказа родителей от собственных детей. Выглядит оно с улицы как обычное окошко — стеклопакет, вмонтированный в стену больницы, над которым висит звонок. Окно можно открыть простым поворотом ручки и положить ребенка в специальный короб, на котором лежит матрасик для пеленания. Сразу после того, как малыш попадет в окно, в отделении об этом узнают.

В праздничном мероприятии по случаю открытия заведения приняли участие: митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), первый заместитель городского головы Анатолий Вершина, секретарь Днепропетровского епархиального управления и благочинный Павлоградского церковного округа протоиерей Валентин Цешковский, клирики кафедрального собора Спасо-Нерукотворного Образа, окормляющие данный больничный храм и духовенство Павлограда.

В Украине первое «Окно жизни» открыли во Львове в 2009 году. Такие пункты действуют также в Киеве, Ровно, Луцке при католическом монастыре в Виннице и Тернополе.