Митрополита Владимира лечат новым препаратом
07:38, 12 января 2012Православие
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Тенденция к улучшению есть
Первое после госпитализации публичное появление митрополита Владимира во время празднования Рождества возродило в верующих надежду на то, что глава Украинской Православной Церкви выздоровит и вернется к делам.
Его секретарь, Переяслав-Хмельницкий архиепископ Александр (Драбинко), который перед праздником сказал, что проведение богослужения митрополитом в ближайшее время исключено, дал более оптимистический комментарий: «Тенденция к улучшению есть. Но поскольку речь идет о применении нового препарата, говорить о том, будет ли эта тенденция долговременной, сложно».
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