Обновленную колокольню лавры откроют весной 2012 года

Восстановление колокольни в Киево-Печерской лавре планируют завершить весной 2012 года.

Реставрация самой высокой (96 метров) колокольни Украины длится около года. До того последний раз реставрацию проводили в 1961 году, колокольня пострадала во время Великой Отечественной войны.

«Каждый ярус колокольни несет особое смысловое наполнение. Их всего четыре, и чем выше, тем утонченнее декор ярусов колокольни. Четвертый ярус украшен золотыми двуглавыми орлами, увенчанными царскими коронами. Правда, орлы давно утратили позолоту. Сейчас специалистам есть над чем поработать. Также под куполами нашли и начали реставрировать уникальную лепку в виде листочков с удивительными рисунками», — рассказал главный архитектор заповедника Александр Романченко.

В декабре 2011 года под куполом лаврской колокольни была обнаружена 60-сантиметровая фигура ангела, покрытая сусальным золотом. О ее существовании было известно лишь из архивных документов.

«Мы думаем, что это скрытый от человеческих глаз духовный оберег лавры и всего Киева. Не зря он обращен в сторону главного соборного храма Киево-Печерской лавры — Успенского собора», — рассказали в заповеднике.

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