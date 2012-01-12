Сегодня в Лавре состоится «Рождественский перезвон»

12 января во патронатом митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, викария Киевской Митрополии состоится I Всеукраинский песенный фестиваль рождественских колядок и щедривок «Рождественский перезвон».

Фестиваль будет проводиться в Трапезном храме Святой Успенской Киево-Печерской Лавры.

В программе фестиваля выступления таких коллективов:

Хор Киевской Духовной Академии и Семинарии; Женский хор Киевского Института музыки им.Глиера; Вокальный ансамбль «Диво»; Хоровая капелла мальчиков и юношей «Дзвіночок» Киевского Дворца детей и юношества; Молодежный хор Святой Успенской Киево-Печерской Лавры и хор Храма иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Начало в 17.00.

Вход свободный.

