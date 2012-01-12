В Киево-Печерской Лавре запретили кормить птиц

На территории Киево-Печерской Лавры запретили кормить птиц.

Как пишет газета Сегодня, раньше соответствующие таблички были лишь на части территории святыни, возле Ближних пещер, а сейчас их поставили и на территории заповедника.

В заповеднике сообщили, что такой запрет связан с желанием сохранить купола Лавры. Как отметили в заповеднике, помет голубей, которых любят кормить киевляне и туристы, вредит позолоте куполов, а также фасадам. Поэтому возле храмов с позолоченными куполами администрация распорядилась установить запрещающие таблички. Подобные запреты введены на площадях многих европейских столиц, где городские власти защищают не крыши домов, а туристов.

Издание напоминает, что спасаются от птиц и в аэропорту Борисполь. Там два года назад закупили оборудование для отпугивания птиц. Специальные установки подают сигнал тревоги, чтобы пернатые не гуляли по взлетной птицы и не попадали в двигатели самолетов.

