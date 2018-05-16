В Украинской Православной Церкви подвели итоги 2011 года

О главных событиях 2011 года в жизни Украинской Православной Церкви рассказал в интервью "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

"Главные события 2011 года - юбилейный Собор УПЦ, и, как это ни странно может показаться - болезнь предстоятеля... Единство Церкви превыше чьих-то идеологических взглядов... Мы благодарны властям, что она не вмешивается в религиозные дела ... Мы реально почувствовали, что живем в эпоху мощных информационных войн ...

Временный глава Священного Синода УПЦ не является каноническим местоблюстителем... Помощь Вселенского Патриарха можем только приветствовать... Украинцы помнят к какой Церкви принадлежат, но почти не знают вероучения... Святой Владимир завещал молиться о нем в Десятинной церкви.

Надеемся, что греко-католики не дадут нам поводов ... Тема конца света - поговорим об отношении к вечности".

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА - ЮБИЛЕЙНЫЙ СОБОР И... БОЛЕЗНЬ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

Какие события в жизни Украинской Православной Церкви в 2011 году, на ваш взгляд, можно назвать знаковыми? Что удивило, поразило лично Вас?

Считаю, что главными событиями 2011 года можно назвать юбилейный Собор УПЦ, и, как это ни странно может показаться - болезнь предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Владимира. Юбилейный Собор продемонстрировал единство Церкви, и несмотря на разные мнения - ее соборность, единомыслие в важных вопросах.

Болезнь предстоятеля заставила задуматься о том, что Церковь - не просто крупное объединение людей, не государство в государстве, не политическая партия или бизнес-корпорация... у Церкви другая природа - Богочеловеческая. Для Церкви глава - Христос, а предстоятель - символ единства, и молитва за предстоятеля соединила всех нас.

В 2011-м впервые были подведены итоги деятельности УПЦ за 19 лет. Собор был посвящен 45-летию архиерейской хиротонии предстоятеля УПЦ.

Среди главных событий прошлого года следует вспомнить празднование 1000-летия древнего Кафедрального собора Киевских митрополитов - Софии Киевской, 450-летия Пересопницкого Евангелия, на котором присягают на верность народу Украины наши Президенты. Это был год 25-летней годовщины Чернобыльской катастрофы и 20-й годовщины независимости Украины.

В этом году в Украине побывали великие христианские святыни - честная глава великомученицы Анастасии Узорешительницы и десница святого великомученика Димитрия Солунского.

Это был год визитов предстоятелей Поместных Церквей. Уже традиционно несколько раз в год нас посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В гостях были Святейший патриарх святого града Иерусалим Феофил III, Святейший патриарх-католикос всея Грузии Илия II, Блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши Савва.

В Украине побывала великая христианская святыня - честная глава великомученицы Анастасии Узорешительницы.

В 2011 году проводились традиционные форумы: IV Международный Фестиваль СМИ православных, XI Международные Успенские чтения, XI Международный Фестиваль Православного кино «Покров», IV Международные Покровские чтения, молодежные и богословские форумы ... В третий раз проводилась Пасхальная хоровая ассамблея. Мы получили опыт проведения благотворительных ярмарок на центральной площади и улицы столицы. И сейчас на Крещатике проходит такая ярмарка.

В течение года мы проводили в Лавре Пасхальную благотворительную ярмарку и ярмарку ко Дню святого Николая. Это дало возможность собрать средства для детских домов, для онкобольных детей, многодетных семей. Но главным стало привлечение внимания к этим проблемам, попытки выработать механизм реальной помощи этим людям. Таким был 2011 год.

В этом году верующие встречали десницу святого великомученика Димитрия Солунского.

Что меня удивило или поразило? В 2011 году мы реально ощутили, что живем в эпоху мощных информационных кампаний и войн. Именно эти кампании происходили вокруг юбилейного Собора, болезни предстоятеля и других вопросов. Надеемся, что будем более опытными после этих испытаний, и в будущем будем не только отвечать, но и формировать информационную повестку дня. Мы это обязательно научимся.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ НОВОСТИ О ЦЕРКВИ НЕ БЫЛИ ПОХОЖИ НА ЛЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИЛИ БИЗНЕС-ЖИЗНИ»

Анализируя материалы светских СМИ, посвященные религиозной жизни Украины, ведущими в 2011 году стали темы отношений Церкви с властью, имущественные конфликты, доходы Церкви и благосостояние ее архиереев...

К сожалению, формат современных СМИ нуждается в конфликте, сенсации или скандале. В таком свете показывают и церковных иерархов. Мало кто видит, что Церковь - это не только столичное духовенство, руководители религиозных организаций. Церковь - это тысячи приходов, тысячи церковнослужителей, которые несут свое послушание по всей стране.

2011 - год 25-летней годовщины Чернобыльской катастрофы.

На сегодняшний день церкви открываются там, где закрываются школы и больницы, где прекращается движение транспорта, откуда бежит молодежь, а остаются одни пенсионеры. Но и там служат священники, и они кормят свои многодетные семьи, фактически с натурального домохозяйства.

Не думаю, что светские СМИ, слишком тенденциозно относятся к Церкви. Большинством они не имеют опыта работы с религиозной тематикой. Кроме того, есть проекты и журналисты, которые на высоком уровне освещают религиозную жизнь в Украине.

Хотелось бы, чтобы информация о Церкви, которая подается в СМИ, не походила на ленты новостей политической, общественной или бизнес-жизни. Мы благодарны тем, кто критикует Церковь, благодаря им мы имеем возможность увидеть соринку в собственном глазу, и вынуть ее, чтобы видеть как помогать современному обществу. Поэтому даже негативные материалы мы воспринимаем как возможность и самим настроиться на покаяние, и исправить недостатки.

В 2011 году Украину четыре раза посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мы должны отвечать СМИ в духе Евангелия, от нас ждут этого. Хотя мы и имеем свои политические позиции, мнения относительно экономического развития страны ... Но эти мысли лучше оставлять для разговоров на кухне. А в СМИ надо говорить о главном, о вечном, о Христе и христианских добродетелях.

«ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ ПРЕВЫШЕ ЧЬИХ-ТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ»

В 2011-м впервые были подведены итоги деятельности УПЦ за прошедшие 19 лет. Официально Собор был посвящен 45-летию архиерейской хиротонии предстоятеля УПЦ. Подготовку и итоги Юбилейного Собора светские СМИ осветили по-разному. Прокомментируйте, пожалуйста, события вокруг Собора сейчас, подытоживая год.

Информационная волна вокруг Собора напоминала информационную войну, хорошо спланированную кампанию, где оперировали скорее мифами, нежели реальными фактами. Состоявшийся Собор показал, что Церковь все же имеет определенный иммунитет от внешних информационных воздействий.

Все решения, которые были запланированы - приняты, и все дискуссии будут продолжаться в комиссиях и рабочих группах. Т.е. Собор продемонстрировал единство Церкви. Все, что было во время его подготовки в околоцерковных СМИ - лишь упражнения в сообразительности авторов. Церковь продемонстрировала, что она живет своей жизнью, принимает решения, ценит любовь между собою. И единство Церкви превыше чьих-то идеологических взглядов по тем или иным вопросам.

На Владимирской горке в конце года был отслужен благодарственный молебен.

ВРЕМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЯЩЕННОГО СИНОДА УПЦ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАНОНИЧЕСКИМ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЕМ

В связи с тяжелой болезнью Предстоятеля УПЦ в некоторых СМИ начали цинично перебирать возможных «преемников» Киевского Митрополита. Слава Богу, Блаженнейший выздоравливает. Для решения рабочих вопросов Священным Синодом УПЦ в конце года была создана комиссия. Но, судя по материалам в СМИ, многие не поняли, почему обязанности Блаженнейшего стал исполнять митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин)...

Блаженнейший как был, так и остался предстоятелем Украинской Православной Церкви. Владыка Агафангел не заменил его на посту предстоятеля. Он является временно председательствующим в Священном Синоде. В Уставе УПЦ оговорено, что «временный председатель Священного Синода не является каноническим местоблюстителем».

Среди главных событий прошлого года - празднование 1000-летия древнего Кафедрального собора Киевских митрополитов - Софии Киевской.

Последнее заседание Синода показало, что во время болезни предстоятеля все церковные соборные институты работают. Работает Священный Синод - под председательством старейшего по хиротонии его члена митрополита Агафангела. Работает Управление делами УПЦ, которое согласно Уставу помогает исполнять обязанности предстоятеля. Его возглавляет архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

Работают Церковные министерства УПЦ - Синодальные отделы, каждый из которых координирует определенную деятельность Церкви: благотворительную, информационную, просветительскую, работу с молодежью ... всего более 20 синодальных учреждений. В каждой епархии есть управляющие архиереи, которые занимаются церковной жизнью своей епархии.

Заповедник София Киевская отмечен орденом Ярослава Мудрого (УПЦ).

«МЫ БЛАГОДАРНЫ ВЛАСТИ, ЧТО ОНА НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЛА»

С приходом к власти Виктора Януковича многие надеялись на благоприятную ситуацию для преодоления раскола в Украине. Как в УПЦ характеризуют ситуацию на сегодняшний день?

Именно власть когда-то спровоцировала и поддержала раскол. Поэтому, думаю, что надеяться в его преодолении надо не на власть, а на Бога. Ибо, то, что невозможно людям, возможно Богу. А власти и Президенту надо заниматься другими, более земными, вещами. И мы благодарны нынешней власти, что она, в отличие от предыдущих, не вмешивается в религиозные дела и не пытается нецерковными методами решать церковные вопросы.

Украина отпраздновала 450-летие Пересопницкого Евангелия.

«К СОЖАЛЕНИЮ, НОРМОЙ СТАЛИ КОРРУПЦИЯ, ЛОЖЬ И РАЗВРАТ»

Как Вы оцениваете церковно-государственные отношения в Украине в 2011 году? Какие, на Ваш взгляд, достижения и упущения украинской власти были в религиозном поле? Каковы прогнозы и перспективы Вы можете дать исходя из этого?

Церковно-государственные отношения в Украине стабильны, но еще далеки от идеальных. Так же далеко от идеала моральное состояние общества. К сожалению, нарушения почти всех заповедей Закона Божьего является нормой, нормой является коррупция, ложь и разврат.

Церковь и государство должны плодотворно сотрудничать ради повышения уровня нравственности общества, ради дел милосердия и благотворительности. Для этого у государства есть потенциал, а у Церкви - моральный авторитет и традиции жертвенного служения ближнему. Но начинать надо с себя. Священнослужители и чиновники-христиане должны быть примером жизни по заповедям Божиим, а также исполнения Конституции и законов страны.

В УПЦ получили опыт проведения благотворительных ярмарок.

Относительно проблем, то не прекратились попытки возродить игорный бизнес и легализовать другие грехи. Наши СМИ, к сожалению, продолжают пропагандировать разврат и греховную жизнь. Так и не решен вопрос предоставлении Церкви статуса юридического лица. Так и не выполнено обязательство Украины перед Советом Европы относительно возвращения бывшего церковного имущества (даже, мораторий на приватизацию бывшего церковного имущества не принят). Церковную общину всколыхнуло введение Закона о защите персональных данных и отмене льгот для религиозных организаций по коммунальным услугам. Это лишь некоторые вопросы, стоящие на повестке дня церковно-государственного диалога.

«ПОМОЩЬ ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ»

В октябре 2011 года Константинопольский патриарх Варфоломей принял Виктора Януковича на Афоне. Президент пригласил Вселенского патриарха посетить Украину.

«Если я удостоюсь вновь посетить Украину, это будет для того, чтобы помочь со стороны матери-Церкви в устранении раскола», - пообещал патриарх Варфоломей. К чему может привести это обещание Вселенского патриарха?

Эти слова Константинопольского патриарха Варфоломея свидетельствуют о том, что он хорошо осведомлен в проблемах украинского Православия, и ждать от первого по чести иерарха Вселенского (мирового) Православия надо не больше того, что он сказал - «помощь в устранении раскола».

Патриарх Варфоломей уже был в Киеве, и мы слышали из его уст. О том же, уже почти 20 лет постоянно говорит Блаженнейший митрополит Владимир. Такую помощь мы можем только приветствовать. Ибо, если, как говорится, «нет пророка в собственном отечестве», то может прислушаются к словам Вселенского патриарха. Но помочь можно только тем, кто искренне желает устранения разделения и восстановления единства украинского Православия. Тем, кто единство во Христе ставит выше политических или юрисдикционных вопросов.

В Киеве, в августе 2011 года, открыт православный детский сад.

УКРАИНЦЫ ПОМНЯТ К КАКОЙ ЦЕРКВИ ПРИНАДЛЕЖАТ, НО ПОЧТИ НЕ ЗНАЮТ ВЕРОУЧЕНИЯ

Инициативы УПЦ относительно введения православного образования в школах и создания православного университета в Киеве вызвали в Украине большой резонанс. Для реализации инициировано изменение Конституции и принятие поправок в законы «Об образовании» и «О свободе совести и религиозных организаций». Может модель религиозного образования, предложенная УПЦ, оказаться практичной, учитывая многоконфессиональность Украины? Что нужно для успеха общеобразовательных проектов УПЦ?

Во-первых следует отметить, что УПЦ не инициировало изменения в Конституции. Некоторые наши СМИ использовали такие заголовки, чтобы привлечь внимание общественности.

УПЦ говорит о том, что надо по-другому толковать положения Конституции по отделению образования от Церкви. Например, есть положения Конституции об отделении Церкви от государства, и это положение толкуется в общемировом, общеевропейском смысле, как такое, что позволяет плодотворное сотрудничество государства и Церкви в пользу народа.

А когда речь идет об образовании, то, почему-то преобладает толкование советско-атеистическое, как такое, что сотрудничество школы и Церкви невозможно. Мы пытались привлечь внимание к этому.

На сегодня имеем курс христианской этики, который постепенно распространяется в школах. Дети посещают этот курс по соглашению с родителями, он не является обязательным.

Но Церковь хотела бы, чтобы такие морально-этические курсы, курсы по истории христианства или христианских традиций нашего народа, были и в детских садах, и в вузах. Ибо современный образованный человек должен знать не только физику, или астрономию, но и культуру своего народа. Никаких проблем, несмотря на многоконфессиональность нашей страны, нет. Потому что есть примеры Польши, Италии, Германии, Финляндии - где, если есть хотя бы три православных ребенка в классе, им государство обеспечивает православного преподавателя.

По примерам различных стран можно выработать нормальную модель преподавания курса и для украинцев. Положительные примеры есть в крымских школах, где одновременно преподаются основы православной культуры и основы мусульманской культуры, и это не приводит к конфликтам.

В Балаклаве (Крым) состоялся IV Международный Фестиваль СМИ православных.

Общая проблема постсоветской религиозности: когда человек знает к какой вере и Церкви он принадлежит, но не знает вероучения, не воспитан в традициях своей религии. На этой почве возникают экстремистские, сектантские, политические движения, использующие религиозность людей. Когда человек имеет религиозное образование, она более глубокий, толерантный, уважает представителей других Церквей и настроен на сотрудничество, ради повышения нравственности в обществе. Образовательные инициативы нашей Церкви вызвали поддержку Всеукраинского Совета Церквей и традиционных для Украины конфессий.

СВЯТОЙ ВЛАДИМИР ЗАВЕЩАЛ МОЛИТЬСЯ О НЕМ В ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ

В ноябре прошлого года власти Киева приняли окончательное решение - сохранить фундамент Десятинной церкви в первозданном виде. Десятинная церковь считается первым храмом на Руси - это святыня для православных всего мира. Будет ли УПЦ продолжать добиваться строительства на месте Десятинной церкви?

Святой Владимир строил Десятинную церковь как место, где будут молиться, в том числе и о нем. Поэтому мы должны выполнить завет своего святого, и нашего государственного деятеля - князя Владимира.

Но Церковь никогда не настаивала на восстановлении Десятинной церкви только на фундаменте старого храма. Надо найти варианты, чтобы история была сохранена, доступна для туристов и ученых. Одновременно на этом городе, или рядом с этим местом должна быть отстроена Десятинная церковь, где будут совершаться богослужения, как это завещал святой Владимир.

Итак, мы выступаем за то, что бы и остатки Десятинной церкви были сохранены, и на этом месте звучала молитва. А уже как имен это будет - этот вопрос должны решать сообща государство, Церковь, ученые и архитекторы.

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО ГРЕКО-КАТОЛИКИ НЕ ДАДУТ НАМ ПОВОДА СОМНЕВАТЬСЯ В ИХ ИСКРЕННОСТИ»

Появление представителя УПЦ на интронизации нового главы УГКЦ Святослава (Шевчука) в этом году, назвали знаковым. А его приход в СМИ интерпретировали как вызов украинскому православию.

«Это вызов для обновления украинского православия. Это вызов для интеллектуализации церкви - как со стороны церковной паствы, так и со стороны клира», - писали СМИ.

УГКЦ активно укрепляет позиции на канонической территории Московского Патриархата. В ноябре-декабре этого года УГКЦ создала в Украине три новых митрополии. Как Вы оцениваете ситуацию? Что изменилось в отношениях двух Церквей, какой ведется диалог сегодня?

К сожалению, возрождение УГКЦ в 90-х годах происходило, в том числе, под политическими лозунгами, и с использованием силы, в отношении бывших приходов УПЦ. Происходил процесс захвата храмов на Западной Украине. К сожалению, эти раны еще до конца не зажили. Процесс взаимоотношений между УПЦ и УГКЦ в Украине сложен.

С одной стороны, нельзя отказать УГКЦ принадлежать к традициям Киевских Церквей. Потому что именно киевский митрополит ушел в унию. Кроме того, Православная Церковь, которая ведет свою историю от святого князя Владимира, никуда не исчезла и восстановила свою иерархию во времена гетмана Петра Сагайдачного. Казачество в те времена было защитником Православной Церкви от католической экспансии и унии.

Теперь УГКЦ имеет 400-летнюю традицию, к ней традиционно относятся несколько миллионов украинцев - из рода в род. Эта церковь вместе с нами пережила атеистический период, период гонений, подполье, и сейчас возрождает свою структуру. Она пользуется поддержкой католического мира, развивалась и развивается за пределами Украины, и имеет определенный потенциал.

Наше будущее не в продолжении противостояния, а в плодотворном сотрудничестве для повышения моральных ценностей, ради пропаганды христианских добродетелей. Этому может помешать разве что прозелитизм (стремление распространить свою веру, обратить других в свою веру. - «УНИАН-Религии»). Если греко-католики не смогут удержаться от желания обращать традиционно православных, вместо окормления своей паствы. Противостояние может длиться, если на Востоке и на Юге Украины УГКЦ будет вести себя относительно православных, как миссионерская организация.

Поэтому мы надеемся на образованность, мудрость и искренность нового руководства УГКЦ. Уже состоялись первые контакты наших представителей. Надеемся, что сотрудничество будет углубляться, и греко-католики не будут давать нам поводов сомневаться в их искренности.

«ТЕМА КОНЦА СВЕТА - ПОВОД ПОГОВОРИТЬ ОБ ОТНОШЕНИИ К ВЕЧНОСТИ»

Какие события в жизни УПЦ станут ключевыми в 2012 году?

Почему-то мы переняли традицию украшать свои жилища к Новогодним праздникам по Восточному календарю. Этот год - год дракона, а это олицетворение зла. Для нас, христиан, уместно дарить друг другу образ святого великомученика Георгия, который побеждает змея (дракона). Он и может стать православным символом 2012 года, чтобы каждый из нас преодолел зло и внутри себя, и вокруг, а святой Георгий Победоносец способен нам в этом помочь.

Относительно главных событий в жизни УПЦ, 2012 - это год 20-летия предстоятельства Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Желаем ему поскорее выписаться из больницы, чтобы вместе праздновать этот юбилей.

2012-ый станет годом 1150-летия Киевской митрополии. Ее первая церковная институция была на территории Украины еще до крещения Киевской Руси во времена князя Аскольда. Для нас это возможность привлечь внимание к нашей древней истории, к нашим традициям.

Одновременно очень много говорят о пророчествах календаря майя, и о конце света. Но сам Христос говорит в Евангелии, что «о дне и времени не знает никто, даже ангелы на небесах». Однако, это повод поговорить о настоящем христианском отношении к жизни и смерти, к эсхатологии (учение об окончании мировой истории - «УНИАН-Религии»), о настоящем смысле жизни каждого человека и о нашей перспективе в вечности.

Беседовала Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

