В Москве открылась выставка икон Пресвятой Богородицы

В Софьиных палатах Новодевичьего монастыря 8 января состоялось открытие новой экспозиции «Величай, душе моя, Пречистую Деву!», на которой представлены иконы Богородицы XIX — начала XX вв. из собрания обители.

Перед открытием выставки к гостями и собравшимся с приветственным словом обратился митрополит Ювеналий, который, в частности, сказал:

«Сегодня праздник Собора Пресвятой Богородицы. И если мы на елке дарим детям подарки, то сегодня в нашем монастыре монашествующие и труженики приносят в дар Богородице очередную выставку икон, связанных с почитанием Пресвятой Владычицы нашей. Тут и иконы, которые мы спасли от разрушения и отреставрировали их, а также иконы, которые в праздники Богоматери выносятся для почитания. Я счел для себя честью и радостью дать на эту выставку свою келейную Смоленскую икону Божией Матери».

Владыка Ювеналий тепло поблагодарил заслуженного художника Российской Федерации А.Н. Конова, трудами которого удалось организовать экспозицию в предельно короткие сроки — в течение десяти дней. «Хочу засвидетельствовать, что Церковь в контакте и в содружестве с деятелями культуры продолжала и будет продолжать совершать то, что было всегда в истории нашей Церкви, это доброе созидательное сотрудничество», — заключил Патриарший наместник Московской епархии.

«Это наш второй проект — первый, который мы делали к Пасхе, был в Ирининских палатах, — отметил в свою очередь А.Н. Конов. — Мы смогли внести посильную лепту, вклад в профессиональное формирование музейного пространства. Хочу поблагодарить всех участников этого проекта — Владыку, матушку Маргариту, экспозиционеров и моих коллег и партнеров, которые смогли сегодня представить вашему вниманию эту экспозицию».

После осмотра выставки в трапезных палатах Новодевичьей обители состоялся праздничный прием.

Сайт Московской епархии