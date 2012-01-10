В Минске создают памятник Святейшему Патриарху Алексию II

9 января 2012 года митрополит Минский и Слуцкий Филарет посетил скульптурный комбинат Белорусского союза художников, где ознакомился с ходом работ по созданию памятника приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II, сообщает официальный сайт Белорусского экзархата.

Памятник возводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по инициативе Синода Белорусской Православной Церкви.

Скульптурное изображение будет установлено у храма-памятника в честь Всех святых в Минске. Проект планируется реализовать в 2012-2014 годах.