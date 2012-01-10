В РПЦ вышло пособие «Формы участия детей в служении милосердия»

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ выпустил в свет еще одно издание в серии «Азбука милосердия» ― методическое пособие «Формы участия детей в служении милосердия» (Москва, 2011).

У пособия два приложения. Первое — текст беседы со школьниками председателя Синодального отдела по социальному служению епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона «Как научиться любви?». Второе — содержание экскурсии для старшеклассников по Марфо-Мариинской обители милосердия.

Рекомендации пособия могут быть использованы в работе прихода, воскресной или общеобразовательной православной школы.

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