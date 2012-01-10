Митрополичья елка собрала более 1,5 тыс. детей из детских домов

7 января, в день Рождества Христова, в Национальной опере Украины состоялось уже традиционный детский благотворительный праздник «Рождественский вертеп-2012», который проходит под патронатом Блаженнейшего Митрополита Владимира и проводится уже девятый год подряд.

Православная молодежь пригласила отпраздновать Рождество Христово более полутора тысяч детей из детских домов и интернатов Киева и области.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, в мероприятии приняли участие секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, председатель Синодального отдела по делам семьи епископ Васильковский Пантелеимон и председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Обуховский Иона.

От имени Блаженнейшего Владыки архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр поздравил всех присутствующих с праздником Рождества.

После официальной части началось самое интересное - театрализованная история рождения Иисуса Христа. Актерами были отражены все евангельские события - от рождения Спасителя к моменту возвращения Иосифа и Марии из Египта в Назарет. А также выступления детских и фольклорно-этнографических ансамблей. На этот раз дети увидели выступления детских ансамблей: Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина», г. Киев; Образцового детского ансамбля песни и танца Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины «Яблоневый цвет», хор мальчиков «Колокольчик», г. Киев; детская академия танца им. С. Лифаря, г. Киев; детский ансамбль «Галатея», г. Бровары, Киевская область; детский ансамбль «Днипряночка», г. Киев; ансамбль «Зернышко», г. Киев; ансамбль «Страна танцев», г. Киев; ансамбль «Юность», г. Киев.

Детворы собралось много. А нарядная «живая» елка, Дед Мороз и Снегурочка, вокально-хореографические коллективы, аниматоры, колядники дарили детям радость и ощущение праздника.

День Рождества Христова, тот день, когда сердца людей объединяет нечто общее - добро и любовь. Еще до начала праздничной программы было ощущение заботы и тепла. Волонтеры «Молодость не равнодушна» бегали, постоянно искали взглядом, чтобы никого не пропустить и никого не оставить без своего внимания и помощи. К священнослужителям еще на пороге оперного театра то и дело подбегала детвора. Просили благословения, составив благоговейно свои маленькие ладошки. А добрые пастыри благословляли, улыбались и гладили по головам. И праздник удался! Ведь главное это то, чтобы никто не чувствовал себя чужим. Организаторы и волонтеры приложили максимум усилий, чтобы ни один его гость не почувствовал себя не званным.

По окончании праздника все дети получили сладкие подарки.

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Организаторами «Рождественского вертепа-2012» выступили Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи при участии Союза православной молодежи Украины во имя преподобного Нестора Летописца и волонтерское движение православной молодежи Украины «Молодость не равнодушна».

«Православие в Украине»