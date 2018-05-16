Святочные гадания, или как на святках не утерять святость?

Ежегодно практически каждому священнику приходится говорить о святочных гаданиях. Причем аргументы тех, кто любит предаваться этому отнюдь не безопасному занятию, поражают своей находчивостью. Здесь и рассуждения о том, что нечего народные традиции забывать; и доказательства, что это всего лишь безобидная игра, и даже утверждение, что данное действо Церковью благословлено, так как с молитвой творится и церковными предметами (свечами, ладаном) освящается.

Юрий Сергеев, «Ночное гадание. Святки».

Лукавый на выдумки хитер и для того, чтобы свое лукавство оправдать, обязательно удивительные по находчивости аргументы преподнесет.

Нет оправдания гаданию. Церковь об этом на протяжении всех веков своего существования неоднократно высказывалась. Не существует безопасных методик, как и нет деления на «белых» и «черных» магов. Многократно проповедовали и писали о вреде гаданий и предсказаний Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия Великого:

«Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами».

Понятно, что человеку, входящему в новый год, далеко не безразлично «что день (год) грядущий мне готовит». Этот интерес всемерно поддерживается всеми СМИ, начиная от бульварной газеты и заканчивая «серьезными» программами на центральных каналах телевидения.

Сегодня, в эпоху интернета, когда для получения информации необходимо лишь умение пользоваться поисковой системой, абсолютно незатруднительно узнать, что же предсказывали нам «ведущие» маги, астрологи и прочие доморощенные и из-за кордона привезенные оракулы и всевидцы.

Итак, давайте совершим маленькое и для всех возможное перемещение в декабрь 2009 года, то есть в то время, когда «великие провидцы и искусники» рассказывали нам о том, что нас ожидает в 2010 году.

Как всегда, нострадамусоведы перевели очередной катрен Нострадамуса, из которого становилось абсолютно ясно, что в 2010 году американский президент Барак Обама изначально погрязнет в жуткой любовной интриге, а затем развяжет одну или несколько войн (по всей видимости, с Ираном и Сирией) и будет угрожать применением ядерного оружия прежде всего России, запугивая весь мир.

Юрий Сергеев, «Гадание на картах в святки».

Как известно, прошлый год закончился прямой противоположностью. Было подписано соглашение о дальнейшем сокращении ядерных вооружений между Россией и США. Да и жена американского президента претензий своему мужу не высказывала.

Наш незабвенный Павел Глоба предсказывал развитие мирового кризиса, катаклизмы в Европе и скорейший крах Евросоюза. Кризис, как говорят, уходит в небытие, а в зону евро на днях вошла и Эстония. И здесь – «мимо».

Знаменитая на всю Россию и Украину провидица Екатерина ничтоже сумняшеся обещала сильное землетрясение в России, конфликт в Крыму и войну, которая начнется 11 ноября и в которой погибнут 50 миллионов россиян…

Есть смысл продолжать далее читать эту несуразицу? Думаю, что нет. А ведь многие из нас верили этому откровенному бреду!

Так почему же подобные примеры, говорящие о полной несостоятельности гадателей всех мастей, не останавливают наше любопытство?

Почему даже Божье установление и церковный запрет на любые виды гадания и предсказания не берется во внимание?

Одна из причин – духовная всеядность. 20 лет религиозной свободы так и не смогли выработать у нас, православных, четкого понимания «что такое хорошо и что такое плохо». По-прежнему, сочетание церковных Таинств и молитв с оккультными практиками и верой в равновеликость добра и зла практикуется, а иногда и благословляется. Недавний пример, рассказанный мне местным священником.

В одном из наших монастырских храмов всегда очень чистые, до блеска отдраенные полы. Оказывается, если в какой-то семье проблема с деторождением, то надобно приехать и помыть пол в данной обители. Этого будет достаточно, чтобы ребенок появился…

И подобных суеверных утверждений существует великое множество. Здесь тебе и херувимский ладан, и земелька со святого места, которую надобно съесть, и второе, «тайное» имя для крещаемого ребенка…

Вера в то, что без нашего духовного труда, стремления к соблюдению Заповедей и постоянной церковной жизни можно добиться того, что надобно именно сейчас, и есть основа существования магов всех мастей и категорий.

Еще одной причиной неугасающей любви к гаданию и предсказаниям является навязываемая ныне и в государственном масштабе политика «хранения народных традиций». Вот только в веер этих «традиций» вошло не только доброе и вечное. Под вывеску заботы об историческом наследии и культурных ценностях смели всю языческую грязь, разрисованную столь красочным внешним видом. Под карнавальными одеждами и купальным веселием не замечается всё та же ухмылка врага рода человеческого. Святочные гадания также усиленно возводятся в ранг «традиции», а там, где эту «традицию» принимать не хотят, откровенное нечестие преподносится в ранге забавы, шутки или игры. Этот легкомысленный флирт с потусторонним миром подобен по своим последствиям легкому наркотику. Он обязательно потребует продолжения в более четкой и уже страшной, гибельной форме.

В течение года существуют несколько дней и недель, когда особо ярко проявляют себя силы зла. Святки – один из таких периодов, потому что это время, наиболее приближенное к настоящему Чуду — рождению Спасителя.

«Cвяточные гадания, — пишет протодиакон Андрей Кураев, – это лучший способ испортить отношения с Христом в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели — в обратном направлении».

Константин Маковский, «Святочные гадания».

Церковь категорически запрещает гадания (будь то святочные или любые другие):

«Предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что восходят им открытия, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей предохранительных талисанов и колдунов. Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, как священныя правила повелевают»

(61 правило VI Вселенского собора).

Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни рождественские и крещенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом предлагается крестик убрать в сторону, то есть отречься от Бога, дабы не мешал предстоящему диалогу с бесятами. Для гаданий выбираются места, где, как считается, «обитает нечистая сила, сильно активизировавшаяся в святочный период». Места нежилые и нестандартные, такие как заброшенные дома, бани, подвалы, сени, чердаки, кладбища и т.д.

Необходимо постоянно помнить, что любое предсказание и магическое утверждение, обязательно оставляет след в нашей жизни, даже если мы просто их выслушиваем и считаем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он вольно и невольно будет лишать нас того, что есть высшая ценность – свободы собственной воли, Богом нам данной. Не надо забывать, что Христос рождается в Вифлиемской пещере еще и потому, чтобы быть свободным и не зависеть в своем выборе ни от римского императора, ни от царя Ирода, ни от иудейского Первосвященника. Так зачем же нам, Христа славящих и Ему верующих, эту свободу отдавать результату гадания?

Впрочем, среди разнообразия языческих и магических приемов, в эти рождественские и крещенские дни используемых, мне один очень даже по душе. Это действо для тех, кто очень желает встретить настоящую любовь. Для этого, как говорят, надобно в полночь подойти к ближайшей церкви и 12 раз обойти вокруг нее, и тогда разрушится одиночество и появится долгожданная любовь. Готов всецело поддержать это утверждение, если в полночь на Рождество Вы придете к нашему храму, и мы вместе с вами с пением тропаря «Рождество Твое, Христе Боже наш» обойдем 12 раз вокруг храма, славя рожденного Младенца Христа. Уверен, что видя наш подвиг молитвенный и сердечную праздничную радость, Господь откликнется на желание любить и быть любимой или любимым.

Протоиерей Александр Авдюгин, "Православие и мир".