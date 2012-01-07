В РПЦ молились, чтобы Божественная правда освещала исторический путь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества призвал народы России, Украины, Белоруссии хранить православную веру.

«Мы молились о том, чтобы Господь преклонил мир к народу нашему, ко всем народам исторической Руси, чтобы Слово Божественной правды освещало наш исторический путь», — цитирует слова Патриарха, сказанные ими после Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя "Православие и мир".

Он призвал хранить веру в Бога «как солнца Божественной правды, и в лучах этой правды оценивать, что есть добро, а что зло, что правда, а что ложь, что ко спасению и что к гибели».

Многие современные люди не связывают никакого света правды с той самой Вифлеемской пещерой, они «по-прежнему, как и во времена, когда поклонялись идолу, богу-солнцу, с правдой связывают человеческую силу и человеческое могущество», – отметил Святейший.

«Тем не менее, две тысячи лет ни силой оружия, ни огнем, ни могуществом человеческим не удалось истребить веру в то, что Он, Родившийся в Вифлеемской пещере, есть Солнце Божественной правды», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Тот, кто отождествляет себя с учением Христа, «на опыте своей жизни понимает, что все это именно так, это не мифы, не легенды, это живое Божественное слово, вошедшее в плоть и кровь рода человеческого», – сказал Патриарх.