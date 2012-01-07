Проповедь Патриарха Кирилла в праздник Рождества

В ночь с 6 на 7 января 2012 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя череду Рождественских богослужений — великое повечерие, утреню и Божественную литургию. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к пастве с Первосвятительским словом.

С праздником Рождества Христова!

Патриаршее слово после Божественной литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Рождества Христова

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры, все, кто меня сейчас видит и слышит, — ко всем я хочу от глубины своего сердца обратить приветствие с праздником светозарным, радостным — Рождества Христова!

«Тебе кланятися, Солнцу правды», — эти слова мы произносили неоднократно во время сегодняшнего богослужения. Это слова о Нем — о родившемся в Вифлееме Младенце. Какое же это Солнце и почему правды? Для того чтобы понять, почему эти, а не иные слова вложены в главную молитву праздника — в тропарь Рождества Христова, нужно вспомнить, что всегда в конце года, когда начинал увеличиваться день, когда происходило зимнее солнцестояние, языческий мир поклонялся выдуманному божеству Митре, богу Солнца. И неслучайно, что христиане с глубокой древности именно в это самое время, когда начинает увеличиваться день, когда, собственно, начинается новый астрономический год, празднуют праздник Рождества Христова, чтобы подчеркнуть: Он является Солнцем, но не светилом, которое дает физический свет, а Солнцем, которое дает людям тепло и свет Божественной правды.

Как это странно по отношению к беспомощному Младенцу, родившемуся даже не в обычных человеческих условиях, а где-то в пещере, среди животных, которых загоняли в эту пещеру, когда случалась непогода! Какое солнце, с точки зрения человеческой правды, могло воссиять из той пещеры? Оно могло воссиять из дворцов, из могущественных крепостей, от великих и сильных, от тех, у кого власть, деньги, кто проявил себя мудрым правителем или мужественным полководцем. Но Солнце воссияло из той пещеры, потому что Божественная правда не желает отождествлять себя с человеческой силой, — чтобы кому-то не пришло в голову, что это не Божия правда, а человеческая сила.

Именно тогда Божественная истина достигала умов и сердец людей, когда она не опиралась на человеческую силу. Именно поэтому в годы гонений и притеснений, в годы, когда за одно слово «христианин» людей подвергали смерти и истязаниям, и вырастала во всю силу Божественная правда.

И сегодня очень многие не связывают никакого света правды с Вифлеемской пещерой. Как и во времена, когда народ поклонялся идолу, богу-солнцу, они связывают с правдой человеческую силу и человеческое могущество. И как тогда казалась странной проповедь о Христе, родившемся в вертепе, в загоне для скота, так и сегодня для многих это слово остается камнем преткновения. Тем не менее за две тысячи лет ни силой оружия, ни огнем, ни могуществом человеческим не удалось истребить веру в то, что Родившийся в Вифлеемской пещере есть Солнце Божественной правды. И ныне, в центре огромного мегаполиса, мы вместе с теми, кто был до нас, — мучениками и исповедниками, преподобными, пророками и апостолами — проповедуем и исповедуем ту же самую истину: Христос есть Солнце правды. Тот, кто эту истину принимает, тот, кто отождествляет себя с этим Божественным посланием, тот на опыте своей жизни понимает, что всё это именно так. Это не мифы, не легенды — это живое Божественное Слово, вошедшее в плоть и кровь рода человеческого.

Обращаясь ко всем вам, мои дорогие братья и сестры, я призываю вас хранить веру в Господа и Спасителя, как Солнце Божественной правды, и в лучах этой правды оценивать что есть добро, а что зло, что правда, а что ложь, что ко спасению и что к гибели.

Сегодня мы молились о стране нашей, о властях и воинстве, о народе нашем — по древней традиции, живущей с первых веков существования Церкви Христовой. Мы молились о том, чтобы Господь приклонил мир Свой к народу нашему, ко всем народам исторической Руси, чтобы слово Божественной правды освещало наш исторический путь. И верим, что по молитвам Церкви, по молитвам народа, по молитвам тех, кто ныне пребывает с Богом — мучеников и исповедников — Господь ко всем нам приклонит Свою милость и дарует мир, здравие, благополучие, во всем благое поспешение. Аминь.