Патриарх Кирилл призвал христиан подтвердить веру делами

7 января, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к телезрителям.

"В светлый праздник Рождества Христова сердечно приветствую всех вас, дорогие мои!

Сегодня мы вспоминаем ту милость, которую Бог явил нам: Он пришел в греховный и падший мир, претерпел смерть на кресте, чтобы открыть нам дорогу ко спасению, дать силы каждому достойно переносить трудности, созидать по Его нравственному закону свою жизнь и преобразовывать окружающую нас действительность, достигать спасения и Царства Небесного.

В минувшем году на нашу долю выпало немало испытаний. И я бы хотел еще и еще раз напомнить — главные трудности лежат не в материальной, а в духовной плоскости. Если вражда, техногенные и природные катастрофы превращают в руины мир вокруг нас, то безнравственность и грех разъедают нас изнутри, делая духовными инвалидами. Именно с этой опасностью мы должны бороться в первую очередь. И поэтому важно всегда слышать голос своей совести, предостерегающий нас от греха, уметь согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.

Свою веру каждый христианин призван подтверждать делами. Вокруг нас много немощных, больных, одиноких людей, тех, кто нуждается в заботе. Помогать страждущим — долг каждого члена Церкви, да и каждого человека. С теми, кто нуждается в Христовом утешении, мы должны разделить тепло и ликование нынешнего праздника. Каждый из нас сможет принести свет Рождества ближним и дальним, коллегам, друзьям, родственникам, соседям.