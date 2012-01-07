В Почаевской лавре Януковича благодарили за помощь в строительстве

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры ВЛАДИМИР пожелал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ мудро руководить народом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«Чтобы Господь и в дальнейшем Вам дал мудрости, силы и терпения, и Вы мудро руководили своим народом», - сказал ВЛАДИМИР, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, который сегодня принял участие в праздничной рождественской литургии в Почаевской лавре.

Архиепископ также поблагодарил главу государства за содействие в строительстве на территории лавры нового дома вместо аварийного и ремонте дороги от Кременца к Почаеву.

В свою очередь, Президент пожелал Украине мира и Божьей благодати.

«Этот праздник дарит нам всем надежду и веру в будущее. Рождается Христос, и в этот день я хочу пожелать Украине мира, спокойствия и Божьей благодати. А украинскому народу, каждой семье - счастья и благополучия», - сказал глава государства после завершения литургии.