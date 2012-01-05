Филарет: Украинцы объединятся, когда выбросят «атаманство» из своей жизни

Украинцы объединятся, когда выбросят «атаманство» из своей жизни.

Об этом сказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Филарет в интервью УНИАН.

В частности, на замечание о том, что украинцев всегда пытались делить: по берегам Днепра, по политическим симпатиям, религиозным убеждениям и т. п, и на вопрос «Какой Ваш рецепт для объединения нашего народа?» глава УПЦ КП сказал: «Рецепт для объединения – отказ от самолюбия, от служения себе, своим собственным интересам. Объединяет только любовь. Любовь объединяет мужа и жену, детей и родителей, друзей. Так же любовь объединяет весь народ. Чем больше будет любви у нас друг к другу, тем крепче будет семья и общество, и само государство».

Как отметил глава УПЦ КП: «Почему украинцы разъединяются? Посмотрите хотя бы на времена Гетьманщины. Появлялись то один гетман, то другой, то один атаман, то другой атаман. Каждому хотелось не подчиняться начальнику, а самому быть начальником. Но не бывает так, что все руководят! Если мы это “атаманство” выбросим из своей жизни, тогда мы объединимся».

По словам Патриарха Филарета, «в церкви происходит то же. Почему церковь разделилась на Западную и Восточную? Причина одна – властолюбие. И одних, и вторых. И сейчас в Украине разделение церковное есть потому, что властолюбие Москвы не позволяет украинскому народу иметь свою единую церковь. Но вспомните, они тоже были в подобном положении! Когда образовалось Московское княжество, они же разделили Киевскую митрополию и отделились от нас, создали Московскую митрополию. Почему? Потому что стали отдельным княжеством. А почему они теперь, когда украинский народ получил свое независимое государство, не хотят, чтобы он имел свою церковь? Причина – властолюбие. Но против этого надо бороться».

В преддверие Рождества Христового патриарх Филарет пожелал украинскому народу, «чтоб Господь был милостив к нашим неправдам, к нашим грехам. Чтоб помог нам укрепить наше государство, отказаться от эгоизма и стать на путь правды. Желаю каждому христианину помнить о своих обязанностях перед Богом и ближними. Желаю каждому быть членом Церкви Христовой не только по имени, но и самой жизнью, то есть не только называться христианином, а действительно им быть, выполняя заповеди Божьи. И желаю всем здоровья и долголетия для того, чтоб творить добрые дела».

«Что такое Рождество? Это пришествие Сына Божьего в мир. Он становится человеком. Соединяется с человечеством. Поэтому и в колядках поется: “Ой, радуйся, земля, Сын Божий родился”. Это значит, что с нами, с людьми, Бог. А если с нами Бог, то мы можем победить всякое зло. Потому что кто может победить Бога? Без Бога ничего не происходит. Потому что все по Его воле или по Его ослаблению. И если не ослабит Бог, то и дьявол не может соблазнять. Что бы ни было трудного в нашей жизни, мы все победим, потому что с нами Бог», - сказал Патриарх Филарет.

