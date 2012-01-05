Представители УПЦ в Иерусалиме встретились с Феофилом III

По благословению Митрополита Владимира 1-3 января официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром посетила Святую Землю. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.



2 января архиепископ Александр совершил Литургию в Горненском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Казанская». В этот же день состоялась встреча представителей УПЦ с Патриархом Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофилом III. В ходе встречи Патриарх поздравил паломников с Украины и передал Предстоятелю Украинской Православной Церкви в больничную палату икону Рождества Христова с пожеланиями скорейшего выздоровления. Также стороны обменялись памятными подарками.

Архиепископ Александр с сопровождающими лицами посетили храм Гроба Господня, Гефсиманию, Елеонский Спасо-Вознесенский женский монастырь, где молитвенно поклонились местным святыням.

3 января архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в сослужении архиепископа Иорданского Феофилакта совершил Литургию в Пещере Рождества Христова в Вифлееме.

В тот же день официальная делегация УПЦ вернулась в Киев.