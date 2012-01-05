УПЦ проведет конференцию по вопросам паломничества

УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре проведет всеукраинскую конференцию по вопросам паломничества. Встреча продлится три дня с 24 по 26 января. Ожидаются, что участие в ней примут все паломнические службы УПЦ.

Как информирует «Православие в Украине», во время работы конференции участники обсудят правовые, канонические, методические аспекты паломнического движения и новые маршруты паломнических поездок.

В рамках работы конференции состоится презентация фильма-исследования «Сокровища царицы Елены», посвященного истории христианских святынь Европы.

Для участников конференции также предусмотрена тематическая учебня экскурсия «Монастыри и пустыни Киева».