УПЦ проведет конференцию по вопросам паломничества
11:47, 05 января 2012Православие
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С 24 по 26 января
УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре проведет всеукраинскую конференцию по вопросам паломничества. Встреча продлится три дня с 24 по 26 января. Ожидаются, что участие в ней примут все паломнические службы УПЦ.
Как информирует «Православие в Украине», во время работы конференции участники обсудят правовые, канонические, методические аспекты паломнического движения и новые маршруты паломнических поездок.
В рамках работы конференции состоится презентация фильма-исследования «Сокровища царицы Елены», посвященного истории христианских святынь Европы.
Для участников конференции также предусмотрена тематическая учебня экскурсия «Монастыри и пустыни Киева».
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