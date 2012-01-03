В Почаевской лавре почтили память преподобного Амфилохия Почаевского

В первый день Нового года тысячи верующих собрались в Почаевской Лавре, дабы молитвенно почтить день кончины преподобного Амфилохия.

Именно в этот день Православная Церковь молитвенно вспоминает кончину преподобного и богоносного отца нашего Амфилохия, предивного целебника Почаевского. Вот уже десять лет со дня прославления преподобного Господь в этот день проявляет к нам свою особую милость. Когда все общество празднует гражданский новый год, верующие, не хотят нарушать святую заповедь поста, стремятся в этот день посетить храм Божий. Так, этим днем тысячи верующих прибыли на святую гору Почаевскую, чтобы вместе с насельниками древнего оплота православия молитвенно почтить кончину святого старца Амфилохия.

Как обычно, празднование началось накануне вечером. В главном соборе обители вечером прошло торжественное всенощное бдение. Во время вечернего Богослужения было совершено чтение акафиста преподобному Амфилохию.

В день праздника разделить торжество в обители прибыл митрополит Луцкий и Волынский Нифонт, который возглавил праздничную Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили митрополиты: Тернопольский и Кременецкий Сергий, Николаевский и Вознесенский Питирим, архиепископы: Хустский и Виноградовский Марк, Львовский и Галицкий Августин, Почаевский Владимир, Уманский и Звенигородский Пантелимон, епископы: преосвященный Мефодий (на покое), Владимиро-Волынский и Ковельский Владимир, Городницкий Александр, Дрогобычский Филарет, которые украсили праздничное богослужение.

Преосвященным владыкам сослужили насельники обители в священном сане и духовенство, прибывшее на праздник.

После запричастного стиха ко всем верующим обратился митрополит Нифонт. В назидательном слове владыка подчеркнул, что, не смотря на все прелести мира сего, мы должны до конца своего земного пристанища стоять в истинной вере, дабы могли стать наследниками вечных радостей, уготованных в Царстве Небесном.

По окончании Богослужения сразу же был отслужен молебен преподобному Амфилохию. Затем ко всем присутствующим обратился наместник Лавры архиепископ Владимир. В своем слове владыка поблагодарил преосвященных архипастырей, пастырей и весь верующий народ за то, что они прибыли усугубить и разделить радость торжества во втором Иерусалиме – Почаевской Лавре.

Уже более чем 40 лет назад преподобный Амфилохий представился ко Господу, но слава о его жизни, чудесах и помощи остается в сердцах тех людей, которые помнят еще его живым. Как во время земной жизни, так и после смерти преподобный Амфилохий своими молитвами помогает всем притекающим к его честным нетленным мощам, которые почивают в Пещерной церкви преподобного Иова.

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