В Киеве верующие УПЦ встретили новый год за богослужениями в храмах

В ночь с 31 декабря 2011 на 1 января 2012 столичных храмах и монастырях совершалась Божественная литургия. За богослужением священноначалие и верующие нашей Церкви возносили благодарственные молитвы Господу за все благости прошлого года и просили благословения на год грядущий. На ночной Литургии сотни православных христиан причастились Святых Христовых Таин.

В храме Всех святых, что на месте строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ, богослужение возглавил архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в сослужении председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерея Георгия Коваленко и клириков храма.

Обращаясь к пастве, владыка сообщил, что 3 января 2012 года в Вифлеемском храме Рождества Христова будет молиться вместе с Иерусалимским Патриархом Феофилом. Архиепископ Александр пообещал, что возьмет на Святую Землю записки, которые подали верующие храма Всех святых на новогоднее богослужение. Поэтому в последнюю неделю Рождественского поста в святом месте рождения Богомладенца Иисуса будет звучать молитва за православных украинцев, в частности тех, чьи имена были указаны в вышеупомянутых записках.

Литургию в Свято-Троицком Ионинском монастыре возглавил епископ Обуховский Иона. Следует отметить, что на ночной службе богомольцев было не меньше, чем в воскресный день.

После богослужения владыка Иона обратился к верующим с проповедью, в которой говорил о праздниках, включая календарный Новый год, и об обычном человеческом счастье. Он отметил, что людям надоела советская традиция пьянства в новогоднюю ночь, поэтому богослужение и молитва становятся духовно ближе чем чем телевизор, шампанское и салат оливье.

И это не антагонизм праздников. Ведь если не отказываться от праздничного стола, а только перенести это утешение на окончание поста, то тем радостнее и веселее будет встреча долгожданного Рождества.

В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре богослужение совершалось в Трапезном храме и храме Рождества Пресвятой Богородицы (академическая церковь КДАиС). Ночные Литургии возглавили наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и ректор Киевской духовной академии архиепископ Бориспольский Антоний соответственно.

За богослужениями возносились молитвы о здоровье Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира.

«Православие в Украине»