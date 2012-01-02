Смелянский священник получил государственную награду

15:32, 02 января 2012
Православие
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К 20-летию Независимости

Один из самых старых священников Черкасской области, настоятель Свято-Покровского собора Смелы протоиерей Петр ДМИТРУК получил медаль, выпущенную государством по случаю 20-летия Независимости Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской епархии УПЦ МП, эту награду священнику вручил губернатор области Сергей ТУЛУБ.
«Я принимаю эту награду с глубокой и искренней благодарностью, но отношу ее прежде всего православной церкви, которой мы служим», - подчеркнул отец Петр.
 

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