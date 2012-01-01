Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с гражданским новолетием

1 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

"Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры! Всех вас поздравляю с неделей святых отец и с наступившим Новым годом!

Неделя, посвященная отцам, — тем, кто предшествовал Христу Спасителю по плоти, — обращает наше внимание на очень важную тему — тему смены поколений, тему движения исторического времени. Наверное, замечательно, что эта неделя совпала с первым днем нового года, потому что переход символической линии, которая отделяет одно лето от другого, один год от другого, заставляет задуматься о течении времени даже тех, кому несвойственно задумываться о вещах, не связанных с их повседневной жизнью, — когда бьют куранты и когда перелистывается страница календаря, открывающая новое лето…

Смысл времени и смысл истории — это великие смыслы. Проникая в эти смыслы, человек реально мыслящий, способный оторваться от стереотипов, навязанных извне, не может не соприкоснуться мыслью своею с вечностью, с Богом. Сегодняшнее совпадение двух событий дает нам возможность поразмышлять о том, что же является смыслом истории. Мы слышали сегодня в Евангелии от Матфея перечисление имен 42 поколений (см. Мф. 1), что предшествовали Христу Спасителю. А в послании апостола Павла к Евреям он говорит о вере, о вере праотцев и отцев, о вере Авраама, Исаака и Иакова, о вере Моисея, о вере Иосифа, о вере Гедеона и Варака, о вере Самсона и Иеффая, Давида и Самуила (см. Евр. 11). И это соединение двух чтений помогает понять, что в центре — не просто смена человеческих имен, а нечто куда большее, потому что благодаря этим личностям и этим именам хранилась и передавалась из поколения в поколение истинная вера в Бога. И именно потому мы вспоминаем этих святых мужей, предшествовавших Господу, называемых праотцами и отцами, потому что они были отцами не только по плоти, но и по духу, храня веру в истинного Бога, и передавали ее из поколения в поколение.

Если взглянуть на общую или, как мы называем в науке, гражданскую историю, то в этой истории нет ничего подобного. Вся история связана с великими именами правителей, полководцев, вся история связана с борьбой, и высшей ценностью этого исторического процесса является успех, по разному понимаемый и по-разному претворяемый в жизни, — то ли успех личности, то ли успех страны, то ли успех целой империи.

Вся человеческая история соткана из побед и поражений во имя человеческого успеха. История, которой принадлежали святые праотцы и святые отцы, — это история хранения веры, и она называется иначе — она именуется священной историей. Но если кто-то подумает, что существует две параллельные истории — история священная и история общая, гражданская — то он ошибается. Разница только в том, что ценности человеческой истории не являются ценностями священной истории. Там речь не идет об успехах, там не возвышаются человеческие личности в соответствии с тем, сколько они завоевали земель или какое могущественное государство они построили. Соломон построил самое мощное израильское государство, и Храм построил, но он в стороне от этой священной истории. А вот отец его Давид, пророк, который не сделал столько, сколько Соломон с точки зрения внешней картины жизни, — он в этой священной истории.

Священная история вплетена в историю человеческого рода. Один и тот же человек может быть героем и одной, и другой истории. Если общечеловеческая история имеет своими героями тех, кто был успешен, то в священной истории мы поклоняемся тем, кто осуществил заветы веры, тем, кого мы называем святыми. Святые — подлинные герои священной истории.

Нередко бывало так, что герои священной истории становились героями человеческой истории. Мы знаем эти имена на примере Руси — мужественные защитники и собиратели земли нашей одновременно были благоверными князьями, а нередко, принимая схиму в конце жизни, — и схимонахами. Так священная история не только переплеталась с историей общей, но и проникала в эту человеческую историю, и тогда достигался самый большой успех. Бог споспешествовал трудам святых, которые с Его именем совершали земную историю. Мы знаем их победы, их подвиги, их человеческий успех, но что бы он означал, если б он был оторван от сокровищ и ценностей священной истории? Когда одно проникает в другое, когда Божественное оплодотворяет человеческое, — только тогда удается достичь тех целей и покорить те вершины, которые невозможно покорить, если обычная человеческая история отрывается от истории священной.

Все эти размышления приводят нас к простому заключению. Что же происходит сегодня? Сегодня в этой внешней человеческой истории успех часто достигается греховными и даже преступными способами. И мы знаем, что происходит это потому, что в ткань современной истории все менее и менее вплетается история священная. Отсюда и роковые ошибки, и заблуждения — и больших и малых, и заметных и совсем незаметных, и сильных и слабых, и богатых и бедных. Сегодняшний день напоминает нам о том, что человек достигает успеха — не только земного, но и того, который является ценностью священной истории, — только тогда, когда ценности и цели этой истории не перестают быть для него жизненными ценностями.

И в первый день нового года мы молимся о богохранимой стране нашей, о властех и воинстве ея, о всей исторической Руси, чтобы народы наши не потеряли способность сохранять ценности священной истории, ценности веры, ценности святости, включая их в ткань современной жизни. Только тогда мы обретем мир, покой и благоденствие. И никакое разделение одного и другого, чем бы оно ни оправдывалось, неспособно помочь человеку достичь подлинных целей и ценностей земного бытия, которые одновременно являются ценностями и Царствия Божия.

Пусть пример святых отцов, память которых мы сегодня почитаем, пусть совпадение памяти этих святых мужей с первым днем високосного 2012 года поможет и нам научится сопрягать священную историю с нашей повседневной жизнью. Верим, что тогда Господь приклонит к нам Свою милость, ибо только святость жизни людей и способна по-настоящему — не призрачно, но реально — оплодотворить жизнь нынешнего века. Аминь".