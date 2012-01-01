Благополучие в новом году связано с Богом

31 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение и молебен на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, сообщает Патриархия.ru. Перед началом молебна Предстоятель обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

"По установившейся традиции в преддверии Нового года в храмах Русской Православной Церкви совершается новогодний молебен. По церковному Уставу год начинается с 1 сентября по старому стилю, но поелику весь народ, вся страна и весь мир именно с 1 января вступают в новолетие, то и Церковь возносит в это время особые молитвы о годе грядущем.

Мы благодарим Бога за все милости, которые были явлены в минувшем году. Были не только милости — были и наказания, потому что любящий Бог, наказывая людей, в том числе и через эти наказания проявляет Свою заботу о человеке. Как любящие родители порой вынуждены наказывать своих детей, чтобы предотвратить бОльшую беду, так и Бог нередко останавливает нас от совершения бОльших греховных дел, проводя через испытания. Это имеет отношение и к жизни отдельного человека, и к жизни страны, и к жизни всего человеческого рода. Достаточно почитать Священное Писание Ветхого Завета, где так ясно говорится о промысле Божием — любящем и наказующем.

Когда мы устремляемся взором своим в будущее, то по-человечески непременно хотим, чтобы следующий год был легче, лучшей, успешней, и это законное, естественное стремление человека к счастью и к благополучию. Сегодня очень многие люди никак не связывают это благополучие с Богом. Им кажется, что они и только они являются началом и концом всего, что их касается, что только от человека и зависит, будет ли он счастливым или несчастным, здоровым или больным, успешным или неуспешным. Но непредвзятый взгляд на историю — не только на человеческую историю, но и на историю собственной жизни — каждого может убедить в том, что это не так. Мы проходим в своей жизни через события, через испытания, когда никаких наших сил недостаточно для того, чтобы преодолеть их достойно, чтобы избежать беды, чтобы обрести то, к чему душа наша стремится. И люди мыслящие понимают: то, что невозможно человеку, возможно Богу (см. Лк. 18:27), ибо Он Сам об этом нам сказал. Тогда мы обращаемся к Господу и просим Его, и ведь как часто Бог слышит нашу молитву! Опять-таки, людям с ожесточенным сердцем невозможно это доказать. Но ведь есть реальное доказательство силы человеческой молитвы, когда сами молящиеся получают ответ от Бога и свидетельствуют, что сила Божия была явлена на них, на их близких и родных. Собственно говоря, на этом ответе Бога на нашу молитву и основывается вся религиозная жизнь человека — не было бы религиозной веры, если бы не было ответа. Не ходят к колодцу за водой, где нет воды. Не обращаются к человеку, заведомо зная, что он не ответит и не поможет, — никто не тратит на это своего времени и сил. Неужели люди обращались бы к Богу, неужели бы люди, многие из них, посвящали жизнь свою Господу, если бы не слышали этого ответа?

Вот и сегодня, в канун Нового года, здесь, в этом храме собрались те, кто верит в силу Божию. По всем храмам земли нашей и за ее пределами многие молятся сегодня о том, чтобы Господь приклонил милость Свою ко всем нам, соделав грядущее лето летом Его благости. Давайте и мы с крепкой верой помолимся о наших родных и близких, о самих себе, о физическом и духовном здоровье, о благополучии. Помолимся о стране нашей, чтобы по милости Господа сохранилось единство народа нашего, чтобы, объединив усилия, люди могли преодолеть те трудности, через которые страна проходит в настоящее время. Церковь наша будет молиться и о всей исторической Руси, потому что она присутствует во всех странах, ее составляющих. Мы будем молиться о том, чтобы следующий год был годом мирным для всех народов Святой Руси, чтобы Господь сохранил Церковь нашу в единстве и мире, в духовной силе, которая только и способна оплодотворить человеческую жизнь даром Духа Святого. И верим, что Господь по неизреченной Своей милости приклонит ко всем нам Свою любовь и Свое благое промышление. Аминь".