Сегодня день преподобного Илии, чудотворца Муромского

Сегодня чествуется память святого Православной Церкви преподобного Илии, чудотворца Муромского. Он был воином и монахом, служил Отечеству при княжении Владимира Мономаха.

Всю свою жизнь провел Илия в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и затворился в Киево-Печерской лавре. Здесь и покоятся его святые мощи. Правая рука его сложена в кисти троеперстно, левая — пробита копьем.

В некоторых воинских частях построены часовни во имя преподобного Илии Муромца.

Именно этот святой был взят как прототип былинного богатыря Ильи Муромца.

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