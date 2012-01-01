В храмах Москвы прошли новогодние ночные литургии

В новогоднюю ночь более чем в 30 московских церквях с боем курантов в полночь зазвонили колокола, возвещая о начале Божественной литургии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на то, что Русская православная церковь живёт по Юлианскому календарю /Новый год наступает 14 января/, традиция эта ведется уже более 10 лет. Одним из первых был Сретенский монастырь. Он и теперь самый популярный в Новогоднюю ночь. Сюда приходит особенно много молодежи, семьи с детьми. Вот и на нынешней службе, что называется, "яблоку негде было упасть". Огромные очереди стояли на исповедь к нескольким священникам, а затем и на причастие Святых Христовых Тайн. Народ продолжал подходить до конца службы. Она закончилась во втором часу ночи и можно было успеть на метро, работу которого на праздник продлили до двух часов.

Количество храмов, где совершаются новогодние ночные литургии, с каждым годом увеличивается. В этом году, по данным Сретенского монастыря, полуночные службы прошли не только в храмах, расположенных в центре столицы, но и на её окраинах немало церквей пригласили народ на ночную службу.

